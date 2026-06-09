V počasnem štetju vidi prevaro

Kalifornija s 23 milijoni volivcev za preštetje volilnih glasovnic potrebuje več kot mesec dni, po številu prebivalcev največja država sveta Indija s skoraj milijardo volivcev to opravi v volilnem dnevu. Prav tako velikanska večina drugih držav sveta. Republikanski predsednik Donald Trump zato v zvezno državo pošilja preiskovalce, številni Kalifornijčani pa že zdaj volijo – z nogami.

Trump je konec tedna odkorakal z intervjuja za NBC zaradi vztrajanja novinarke Kristen Welker, da v Kaliforniji pač glasovnice preštevajo počasi in da predsednik ni predstavil verodostojnih dokazov za svoje trditve o volilnih zlorabah. Poleg demokratov je za sleparske označil tudi številne medije. Uradni rezultati tekme za guvernerja Kalifornije in župana Los Angelesa bodo razglašeni šele 10. julija, Associated Press pa je za tekmico sedanji demokratski županji Karen Bass na končnih novembrskih volitvah že naznanil demokratično socialistko Nithyo Raman. Odločile so glasovnice, ki so po pošti prišle po zaprtju volilnih uradov.