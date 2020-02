V podporu Assangeu poleg protestov tudi prevod njegove avtobiografije

V knjigi predstavljeno tudi nenavadno otroštvo Assangea

V podporo Assangea po svetu potekajo protesti, tudi pred britanskim veleposlaništvom v Ljubljani. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Julianu Assangeu v ZDA grozi do 175 let zapora, toženec pa je že sedaj v slabem psihičnem stanju. V njegovo podporo po svetu potekajo protesti, tudi pred britanskim veleposlaništvom v Ljubljani. FOTO: Daniel Leal-olivas/Afp

v ZDA grozi do 175 let zapora, toženec pa je že sedaj v slabem psihičnem stanju. V njegovo podporo po svetu potekajo protesti, tudi pred britanskim veleposlaništvom v Ljubljani.Direktor založbe Sanjeje na današnji novinarski konferenci spomnil, da je Assangeova neavtorizirana avtobiografija nastala na podlagi intervjujev, ki jih je z njim posnel pisatelj. Assange je nato leta 2011, tik pred objavo knjige, odstopil od njene avtorizacije, s pojasnilom, da gre za preveč osebno izpoved.Zavrtanik je dejal, da se pri Sanjah leta 2011 iz lojalnosti do Assangea niso odločili za objavo knjige. Kasneje pa so se posvetovali z drugimi založniki in aktivisti in ugotovili naslednje: »Glede na to, da je bil seznanjen z načrti obveščevalnih agencij, da ga bodo tožili za vsako malenkost, samo zato, da ga počasi zapacajo, je moral odstopiti od njene objave. V knjigi je pravzaprav vse polno možnosti, na katere bi se lahko tožilci sklicevali.«Urednica pri Sanjahje dejala, da knjiga prinaša podrobno prvoosebno pripoved, v kateri Assange predstavi tudi svoje nenavadno otroštvo in dobo odraščanja, v kateri se je razvil v hekerja. Po njenih besedah sta bila pri Assangeovem delovanju vselej pomembna etika in politična zavest, knjiga v prevodupa prinaša prepričljivo samoizpoved človeka, ki je zamajal imperij.Obtožnica ZDA proti Assangeu ima 18 točk. Med drugim je obtožen vohunjenja in zarote z ameriško žvižgačko, ki naj bi ji pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 175 let zapora.Novinarske konference se je, tudi v luči današnjega protesta v Ljubljani, ki se bo ob 15. uri v organizaciji skupin Free Assange Slovenija in Protestival začel pred britanskim veleposlaništvom v Ljubljani, udeležilo več gostov. Assange je trenutno pridržan v strogo varovanem britanskem zaporu Belmarsh, prav danes pa se je začela obravnava za njegovo izročitev ZDA, ki naj bi trajala največ do petka.Direktorica Društva Amnesty International Slovenijeje poudarila, da organizacija ostro nasprotuje, da bi bil Assange bodisi izročen bodisi na kak drug način poslan v ZDA: »Tam mu grozi realna nevarnost resnih kršitev človekovih pravic, vključno z morebitnimi pogoji pridržanja, ki bi predstavljali mučenje ali drugo slabo ravnanje. Dejstvo, da je bil tarča negativne javne kampanje najvišjih predstavnikov ZDA, spodkopava njegovo pravico do domneve nedolžnosti in ga postavlja v nevarnost nepoštenega sojenja.«Nekdanji varuh človekovih pravicje dodal, da se je več uglednih strokovnjakov strinjalo, da gre v primeru Assangea za grobo kršenje človekovih pravic. Po njegovih besedah smo danes po svoje že v neke vrste vojni, čeprav z drugačnim orožjem, ob tem pa je izrazil bojazen, da bodo vsi pritiski na svobodo mišljenja in na novinarje v prihodnje lahko pripeljali do resnično hude vojne.Aktivistkapa je povzela pred tednom dni podano opozorilo posebnega poročevalca Združenih Narodov, da se je v zadnjih letih v medijih luč od vseh zločinov, ki jih izvajajo vlade in korporacije po svetu in so bili razkriti preko Wikileaksa, preusmerila na to, da bi Assangea predstavili v čimbolj negativni luči, med drugim kot egomana in posiljevalca.Melzer je v poročilu med drugim dejal tudi, da je pri Assangeu nedvomno zaznal znake psihološkega mučenja in izrazil bojazen, da bi lahko v zaporu celo umrl. Na novinarski so izpostavili tudi Assangeve besede, da pri celotni zadevi ne gre zanj, temveč za nekaj veliko večjega.