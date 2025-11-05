V poplavah na Filipinih umrlo najmanj 66 ljudi, 400.000 jih je ostalo brez domov

Najmanj 66 ljudi je umrlo, več sto tisoč je pobegnilo iz svojih domov, ko je eden najhujših tajfunov letošnjega leta zadel Filipine, poročajo tuji mediji. Tajfun Kalmaegi je poplavil več mest na najbolj naseljenem otoku Cebu, kjer je umrlo 49 od 66 do sedaj znanih smrtnih žrtev. Tamkajšnja civilna zaščita je po navedbah BBC-ja v sredo dejala, da pogrešajo 26 ljudi.

Med smrtnimi žrtvami je šestčlanska posadka vojaškega helikopterja, ki je strmoglavil na otroku Mindanao, ko se je odpravil na reševanje.

Reševalci so ujete prebivalce reševali s čolni.

Tajfun Kalmaegi, ki so ga domačini sicer poimenovali Tino, je od torka, ko je zadel kopno, nekoliko oslabel. Kljub temu s sabo še vedno prinaša vetrove s hitrostjo do 130 kilometrov na uro.

Pri reševanju posredujejo številne reševalne ekipe in helikopterji, a morajo zaradi varnosti počakati, da se vreme izboljša. »Na ulicah je veliko ruševin in poplavljenih avtomobilov. Veliko stvari bo treba odstraniti,« so o težkih razmerah na cesti za BBC povedali reševalci. Eden izmed prostovoljcev Carlos Jose Lañas je dejal, da so prebivalce kljub pripravljanju na najhujše razmere presenetile nepredstavljivo obsežne poplave. Reševalne ekipe so morale s čolni reševati ujete ljudi iz stavb.

Zaradi tajfuna Kalmaegi je več sto tisoč ljudi ostalo brez domov. FOTO: Jam Sta Rosa/AFP

Guvernerka otoka Cebu Pamela Baricuatro je dejala, da gre za naravno nesrečo brez primere. »Pričakovali smo, da nam bo največjo nevarnost predstavljal veter, a ... Voda je tista, ki zares ogroža ljudi,« je še dejala. Baricuatrova je v torek na Cebuju razglasila naravno katastrofo, da bi omogočila hitrejši dotok humanitarne in druge pomoči.

Po poročanju lokalnih medijev je večina smrtnih žrtev umrla zaradi utopitve. Zaradi nevihte je iz gora pritekla blatna voda, ki je zajela vasi in mesta. Več stanovanjskih objektov so odnesle poplave, voda, ki se počasi umika, pa na ulicah pušča debelo plast blata.

Tajfun je prinesel nepredstavljive količine padavin in močne sunke vetra. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

Več kot 400.000 ljudi je zaradi nesreče ostalo brez domov, so v sredinem poročilu zapisali v nacionalni agenciji za naravne katastrofe. Tajfun Kalmaegi se bo po napovedih vremenoslovcev začel pomikati proti Vietnamu, kjer že zdaj beležijo rekordne količine padavin.