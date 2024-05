V poplavah v Afganistanu več kot 300 smrtnih žrtev

V hudourniških poplavah, ki so v minulih dneh prizadele več afganistanskih provinc, je po zadnjih podatkih umrlo več kot 300 ljudi, so v soboto sporočili iz Združenih narodov. Številne še pogrešajo, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Najbolj prizadeta je regija Severni Baglan.

Človekoljubne organizacije, ki pomagajo prizadetim, so opozorile, da se soočajo z obsežno humanitarno katastrofo. Oblasti so razglasile izredne razmere.

Samo v Severnem Baglanu je po navedbah predstavnikov ZN v poplavah umrlo najmanj 311 ljudi, uničenih je več kot 2000 hiš, poškodovanih pa več kot 2800.

O 20 smrtnih žrtvah poročajo iz province Tahar na severu države, dva človeka pa sta umrla v sosednjem Badahsanu. Prizadeti sta tudi provinci Gor in Herat na zahodu države.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob katastrofi izrazil solidarnost s prebivalci Afganistana in izrazil sožalje družinam žrtev. ZN sodelujejo s talibanskimi oblastmi pri zagotavljanju pomoči.

Tudi Mednarodni reševalni odbor za Afganistan pripravlja pomoč. Kot so zapisali ob tem, bi morale poplave delovati kot opomin za svetovne voditelje in donatorje opominja, naj ne pozabijo na državo, ki jo desetletja uničujejo konflikti in pestijo naravne nesreče.

Poplave naj bi bile posledica močnih sezonskih padavin, razdejanje v Afganistanu pa povzročajo že od sredine aprila.

Afganistan, ena najrevnejših držav na svetu, med tistimi državami, ki bodo predvidoma najbolj čutile posledice podnebnih sprememb, navaja AFP.