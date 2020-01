V poplavah v Džakarti 21 mrtvih

V katastrofalnih poplavah v indonezijski prestolnici in njeni okolici je umrlo 21 ljudi. Nekateri so umrli zaradi podhladitve, drugi so se utopili ali pa so umrli v zemeljskih plazovih.



Skoraj 30.000 ljudi pa je moralo najti začasna bivališča. Indonezijska meteorološka služba je sporočila, da so zabeležili najmočnejše deževje v zadnjih 24 letih, saj so v vzhodnem delu Džakarte v enem dnevu namerili kar 377 mililitrov padavin.



​Deževje se bo nadaljevalo čez konec tedna, gre pa za posledico monsuna in visoke količine vodne vlage v zraku, ki vpliva na oblikovanje oblakov nad otokom Java.



Posnetki prikazujejo skoraj popolnoma potopljene avtomobile, elektro podjetja so preventivno odklopila elektriko v nekaterih delih mesta, v katerem živi okoli 30 milijonov ljudi. Začasno so zaprli tudi letališče Halim in lete preusmerili na mednarodno letališče Soekarno.



Prestolnica je ranljiva za poplave v deževnem obdobju, zato mestne oblasti iščejo različne rešitve, kako bi obvarovali nizko ležeče mesto. Poplave so tudi eden izmed razlogov, zakaj želi indonezijski predsednik Joko Widodo preseliti prestolnico na Borneo.



Džakarta se sicer zelo hitro potaplja, strokovnjaki menijo, da bi lahko bilo mesto povsem pod vodo do leta 2050.