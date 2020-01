V poplavah v Džakarti že 66 mrtvih

FOTO:Willy Kurniawan/Reuters

FOTO:Willy Kurniawan/Reuters

V katastrofalnih poplavah v indonezijski prestolnici in njeni okolici je doslej umrlo že 66 ljudi, dva še vedno pogrešajo. Pristojne službe so danes prebivalce pozvale, naj se pripravijo na poslabšanje vremenskih razmer, saj vremenoslovci napovedujejo še več padavin.Ta konec tedna so bile številne četrti v prestolnici, kjer sicer živi okoli 30 milijonov ljudi, povsem pod vodo. Več deset tisoč ljudi pa je bilo primoranih zapustiti svoje domove ter si poiskati začasna zatočišča, poroča tiskovna agencija AFP.»Še vedno obstaja velika nevarnost za močno deževje ter nevihtno vreme,« so sporočili iz meteorološkega vladnega urada.Danes so poleg tega hospitalizirali dve osebi, ki sta se huje poškodovali, ko se je zrušila petnadstropna stavba v Džakarti. Vzrok za zrušitev še ni znan, strokovnjaki pa domnevajo, da gre za posledico zastajanja meteornih vod.