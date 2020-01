V porodnišnici prikrili, da je bil prvi rojen otrok v novem letu Rom

Porodnišnica v Čakovcu je skupaj z oblastmi Medžimurske županije prikrila, da je pri njih letos prvi prijokal na svet Rom ter za prvo v letu 2020 razglasila kasneje rojeno deklico. Na to je opozoril poslanec romske manjšine, ki sumi, da gre za diskriminacijo. Direktor porodnišnice je dejal, da je šlo za napako in se opravičil.Župan Medžimurske županijeje 1. januarja na facebooku objavil fotografije iz porodnišnice v Čakovcu, na katerih pozira z deklico, ki naj bi se v županiji rodila kot prva v letošnjem letu, in njenimi starši.Poslanec Kajtazi je dva dni zatem opozoril na napako bolnišnice, saj da se je prvi rodil romski otrok. V zapisu na facebooku je vprašal, zakaj so ta podatek prikrili. Vprašal se je tudi, če gre z tem primeru za diskriminacijo in kršitev človekovih pravic. Od odgovornih pa je zahteval javno opravičilo.Direktor porodnišnice v Čakovcuje za regionalno televizijo N1 priznal, da je šlo za napako v komunikaciji. »Prevzemam odgovornost za vse, a se ne morem strinjati, da gre v tem primeru za diskriminacijo,« je dejal in dodal, da je mati otroka, ki se je rodil prvi, oprostila napako.Medžimurski župan Matija Posavec pa je za HTV dejal, da mu je žal, ker se politizira tako lep dogodek, kot je rojstvo otroka, in se izkorišča za nabiranje političnih točk.