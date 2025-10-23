V porušeni Gazi ljudje šotore postavljajo tudi na pokopališčih

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko izraelska okupacijska vojska na območju Gaze še naprej serijsko krši dogovor o prekinitvi ognja – predvsem to velja za nadaljnje močno omejevanja dostopa humanitarne pomoči v enklavo –, je izraelski parlament v drugem branju potrdil predlog dveh zakonov o aneksiji palestinskih ozemelj na okupiranem Zahodnem bregu (zakona morata v knesetu sicer še na končno glasovanje). Kot je bilo ob sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom mogoče pričakovati, se genocid na palestinskih ozemljih nadaljuje. Le da z drugimi sredstvi.

Včeraj so iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) sporočili, da v Gazi trenutno na življenjsko nujno medicinsko evakuacijo čaka 15.000 ljudi, med njimi je ogromno otrok. Toda izraelske genocidne oblasti dovoljujejo le majhno število evakuacij, mejni prehod Rafa z Egiptom pa še naprej ostaja zaprt, kar je eklatantna kršitev dogovora o prekinitvi ognja.

Meddržavno sodišče (ICJ) je ob tem včeraj presodilo, da mora Izrael kot okupacijska sila v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom dovoliti vstop osnovnim potrebščinam v Gazo in dodalo, da Izrael »uporablja stradanje kot orožje vojne«. Iz Združenih narodov so včeraj sporočili, da bo kolektivno stradanje v Gazi imelo vpliv na celotno generacijo novorojenčkov. Po podatki ZN je v Gazi podhranjenih kar 70 odstotkov vseh novorojenčkov.