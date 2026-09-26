V porušeni stavbi našli trupli ameriških turistov, štiri ljudi še pogrešajo

V ruševinah stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se je včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so danes našli trupli ženske in moškega iz ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oblasti za zdaj niso razkrile njunih identitet. Reševalci še vedno iščejo štiri pogrešane osebe.

Smrtni žrtvi naj bi bila ameriška turista, ki sta s še enim parom bivala v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju porušene stavbe, ki se nahaja v priljubljeni četrti Plaka na pobočju pod Akropolo. Drugi par oblasti še vedno pogrešajo.

Poleg njih pogrešajo starejši par, in sicer Britanca in Grkinjo, ki sta živela v drugem nadstropju stavbe, poroča grška televizija ERT, ki jo povzema grški portal eKathimerini.

Reševalci nadaljujejo z iskanjem pogrešanih. FOTO: Angelos Tzortzinis/Afp

V eksploziji sta bili lažje poškodovani ženski, ki živita v bližnji stavbi, in moški, ki se je v času eksplozije mimo peljal z avtomobilom.

Župan Aten Haris Dukas je po poročanju AFP dejal, da gre za neverjetno katastrofo. Škoda se razteza vzdolž celotne ulice in na ulici za poškodovano stavbo.

Eksplozija je po navedbah Dukasa nevarno poškodovala še dve sosednji stavbi. Trenutno preverjajo, v kakšnem stanju sta oziroma ali ju bodo morali zaradi varnosti preventivno porušiti.

Oblasti še vedno preiskujejo vzrok nesreče. Dukas je eksplozijo pripisal uhajanju plina.