V postaranih družbah pozabljamo na mlade

Družbeni vtis je, da idealiziramo mladost, vsaj če sodimo po še vedno prevladujočih medijskih podobah lepih, mladih in zdravih ljudi, ki zrejo z naslovnic in vse bolj zaslonov. A se vendar hkrati zdi, da v postaranih evropskih družbah na mladino še naprej predvsem pozabljamo. Tudi med pandemijo covida-19 ter ekonomsko-socialno krizo, v katero se posledično pogrezamo, ni nič drugače, pravi za Delo Francozinja Anne Lambert, sociologinja z Nacionalnega inštituta za demografske študije (INED). Mladi so karseda ranljivi.Francoska raziskovalka je pred kratkim vodila študijo Coconel, v kateri so anketno preverjali, kako sta novi ...