V požaru na Kitajskem umrlo 18 otrok

V požaru v šoli borilnih veščin v osrednjem delu Kitajske je umrlo najmanj 18 ljudi, še 16 pa je poškodovanih, poročajo tuje tiskovne agencije. Večina žrtev je otrok, starih od sedem do šestnajst let.



Požar je izbruhnil danes dopoldne, zakaj je zagorelo, pa še ugotavljajo. Gasilci so ognjene zublje medtem že pogasili.



V času požara je bilo v zgradbi 34 dijakov. Nihče iz požara ni prišel nepoškodovan in vsi so morali v bolnišnico. Zdravstveno stanje štirih otrok je resno, so sporočile lokalne oblasti.



