V požaru na oddelku intenzivne nege umro pet obolelih za covidom-19

Iz bolnišnice Sv. Jurij v četrti Viborg v Sankt Peterburgu poročajo o požaru, ki je bil usoden za pet oseb na intenzivni negi ene tamkajšnjih bolnišnic, obolelih za covidom-19. Vzrok za tragedijo bi lahko bil preobremenjen ventilator, poroča agencija Reuters. Požar in smrtne žrtve so potrdili tudi na ruskem ministrstvu za nesreče.Vsi umrli so bili priključeni na ventilatorje v bolnišnici. Kot dodaja Reuters, ki se sklicuje na ruski Interfax, je bilo njihovo delovanje na skrajnih mejah. Eden med njimi se je vnel. BBC kot možen vzrok izbruha ognja navaja kratek stik. Iz bolnišnice so evakuirali 150 bolnikov.Kot piše ruski Sputnik News, so požar pogasili, kriminalisti so sprožili preiskavo nesreče. V soboto je zagorelo že v eni od bolnišnic v Moskvi, kjer je prišlo do kratkega stika na enem od ventilatorjev. V požaru je umrla starejša ženska, 295 ljudi so evakuirali, piše STA.