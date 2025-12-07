V požaru v nočnem lokalu umrlo 25 oseb

V požaru v priljubljenem nočnem klubu v obalnem območju Goa v Indiji je po poročanju lokalnih oblasti umrlo petindvajset ljudi. Večina žrtev naj bi bila zaposlenih v klubu v Arpori, med mrtvimi pa so tudi turisti, navajajo tuji mediji. Lokalni medij Indian Express poroča, da je požar izbruhnil v klubu Birch by Romeo Lane v Bagi, ki se nahaja na eni najbolj priljubljenih plaž obalnega območja. Policija domneva, da je v soboto ponoči po lokalnem času v kuhinji kluba eksplodirala plinska jeklenka, kar je povzročilo požar, ki je zajel celoten lokal.

»Požar se je razširil predvsem v kuhinji v pritličju,« je za BBC dejal Alok Kumar, generalni direktor policije v Goi. Glavni minister Goe Pramod Sawant je novinarjem povedal, da so tri osebe umrle zaradi opeklin, druge pa zaradi zadušitve. Dodal je, da so med žrtvami tudi turisti, vendar pa ni navedel njihove narodnosti.

Indijski premier Narendra Modi je v objavi na družbenih omrežjih požar v Goi označil za »izjemno žalostnega«.

Goa je nekdanja portugalska kolonija ob Arabskem morju. Tamkajšnje zabave, peščene plaže in letovišča vsako leto privabijo milijone turistov. Po podatkih vlade je v prvi polovici leta Goo obiskalo približno 5,5 milijona turistov, od tega 270.000 iz tujine.