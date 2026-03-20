V požaru umrla nosečnica in pet njenih otrok

V požaru, ki je zajel stanovanjske zabojnike, v katerih živijo kmetijski delavci v bližini letovišča Antalya na jugozahodu Turčije, je danes umrla 27-letna noseča Sirka in njenih pet majhnih otrok, so poročali turški mediji.

Guverner province Antalya Hulusi Sahin je na novinarski konferenci pred zoglenelimi zabojniki v okrožju Kepez severno od mesta Antalya povedal, da je požar sredi noči zajel tri zabojnike, v katerih živijo delavci, ki delajo v tamkajšnjih rastlinjakih. Pri tem je umrla mama s petimi otroci, starimi od štiri do devet let. Poškodovanih je bilo še pet ljudi, od katerih je eden utrpel življenjsko ogrožajoče poškodbe.

Tiskovna agencija DHA je poročala, da je požar izbruhnil okoli 1.30 v zabojniku, v katerem je živela sirska družina kmetijskih delavcev. Predstavnik lokalnih oblasti Sulejman Kaplan je povedal, da so pri tem umrli noseča Sirka in njenih pet otrok. Agencija je dodala, da je bila 27-letna Sirka v sedmem mesecu nosečnosti.

V požaru je bil huje ranjen njen soprog, ki je na intenzivni negi, je še povedal Kaplan.

Turška tiskovna agencija Anadolu pa je poročala, da imajo štirje poškodovani, med katerimi je dvoletnik, isti priimek kot smrtne žrtve, eden pa je lastnik rastlinjakov.

Vzrok požara še ni znan, je pa guverner Sahin dejal, da se zdi, da nekdo, ki je pekel na žaru na gorilniku pred zabojniki, ognja ni pogasil. Poudaril je, da ne morejo z gotovostjo trditi, da je bil to vzrok. Dodal je, da so preiskovalci v okviru preiskave pridržali tri ljudi.

Kaplan je še izpostavil, da so od oblasti že večkrat zahtevali, da na območju postavijo gasilski dom, saj so sedaj gasilci predaleč.

Tragedija se je zgodila v času, ko so muslimani v Turčiji začeli tridnevni ramazanski bajram, ki označuje konec postnega meseca ramazan.