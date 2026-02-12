V predstavniškem domu potrdili predlog zakona proti Trumpovim carinam

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v sredo z 219 glasovi proti 211 potrdil predlog zakona, ki izraža nasprotovanje carinam predsednika ZDA Donalda Trumpa na uvoz iz Kanade. Ob demokratih je predlog podprlo tudi šest republikancev, ki jih je Trump kasneje na omrežju Truth Social ostro napadel.

Predlog gre zdaj v senat, kjer se mu prav tako obeta podpora, saj je doslej potrdil že dve podobni resoluciji proti carinam na uvoz iz Kanade, vendar pa mora zakon podpisati še predsednik.

Predlog je bil potrjen s premajhno večino, da bi lahko zavrnil Trumpov veto, carinsko sago pa lahko konča le vrhovno sodišče, ki s svojo sodbo o ustavnosti Trumpovih carin odlaša.

Ne glede na simboličnost sprejetega predloga je predsednik predstavniškega doma Mike Johnson poskušal preprečiti glasovanje, ker se je bal političnih posledic za svojo stranko, poroča Politico.

Demokrati menijo, da imajo zdaj dodatno politično sredstvo, ki ga lahko uporabijo proti republikancem pred novembrskimi kongresnimi volitvami, poroča Politico. FOTO: Siddharth Cavale/Reuters

Trumpove carine so se izkazale za politično nepriljubljene tudi med Trumpovimi podporniki. Johnson je svoje poslance pozval, naj glasujejo proti in počakajo na odločitev vrhovnega sodišča.

Demokrati menijo, da imajo zdaj dodatno politično sredstvo, ki ga lahko uporabijo proti republikancem pred novembrskimi kongresnimi volitvami, poroča Politico. Sedaj je večini Američanov že bolj ali manj jasno, da Trumpove carine povišujejo cene in ohranjajo višjo inflacijo.

»Boste glasovali za znižanje življenjskih stroškov ameriških družin ali boste ohranili visoke cene iz lojalnosti do ene osebe - Donalda Trumpa?« je pred glasovanjem kolege vprašal demokrat Gregory Meeks.

»Vsak republikanec v predstavniškem domu ali senatu, ki bo glasoval proti carinam, bo trpel resne posledice na volitvah, vključno s strankarskimi,« pa je na Truth Social objavil Trump.