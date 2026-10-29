V predvolilni kampanji je dovoljeno skoraj vse

V pričakovanju oktobrskega ali kakšnega drugega presenečenja­ so ameriške predvolilne kampanje pogosto prizorišče nizkih udarcev. V tokratni tekmi za 120. kongres, ki se bo končala v torek,­ je teh izrazito veliko. Razlog je tudi v diametralno nasprotnih pogledih republikancev in demokratov na prihodnost ZDA. Zavajajoča poimenovanja, prizanesljivost do domnevnih posiljevalcev in opisi delov telesa so le vrh ­ledene gore.

Demokrate na Aljaski so celo v New York Timesu obtožili volilnega zavajanja. Vodilna demokratska kandidatka Mary Peltola naj bi podprla uvrstitev upokojenega učitelja Dana J. Sullivana na preferenčne volilne liste, čeprav je njegovo ime skoraj enako imenu republikanskega senatorja Dana S. Sullivana. Tožbe se vrstijo, saj republikanci verjamejo, da bi zmeda med volivci lahko koristila nasprotnemu kandidatu.