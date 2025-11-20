V preiskavi »snajperskih safarijev« na tapeti tudi Vučić

Hrvaški raziskovalni novinar Domagoj Margetić je v sredo na milansko tožilstvo vložil ovadbo proti srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću zaradi njegove domnevne vpletenosti v t. i. sarajevski safari, ko so med zadnjo vojno v BiH tujci po plačilu za zabavo streljali na civiliste v obleganem Sarajevu. Vučić je vpletenost zanikal.

Hrvaški novinar je tožbo vložil pri milanskih tožilcih, ki so minuli teden začeli preiskavo o t. i. vikend ostrostrelcih iz Italije, ki so po plačilu domnevno sodelovali v teh streljanjih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V zadnjih dneh je Margetić na družbenih omrežjih objavil podatke, ki naj bi dokazovali, da je bil Vučić kot mlad prostovoljec prisoten na eni za ostrostrelce najbolj zaželenih vojaških postojank v Sarajevu, s katerih so po navedbah prič tujci in pripadniki srbskih paravojaških enot streljali in ubijali sarajevske civiliste.

FOTO: Cankarjev dom

To naj bi po navedbah novinarja Vučić potrdil v pogovoru za beograjske medije leta 1994, je poročal srbski dnevnik Danas. Na Instagramu pa je objavil posnetek, na katerem se je Vučić na židovskem pokopališču v Sarajevu izogibal kameri, ker je imel v roki puško. Vučić je danes zatrdil, da ni šlo za puško, temveč stativ kamere.

Vučić obtožbe zanika

Vučić, ki je v odzivu Margetića označil za ustaša, je zatrdil, da nikoli v življenju ni imel v roki ostrostrelske puške. Ob robu poslovne konference v Beogradu je dodal, da »ne obstaja stvar, o kateri se niso zlagali«, da bi ga predstavili kot »pošast, kot nečloveka, kot nekoga, ki ne samo da nima čustev, ampak je tudi hladnokrven morilec«, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Tako imenovani vikend ostrostrelci, med katerimi naj bi bili predvsem skrajno desni orožarski fanatiki, so ob plačilu visokih zneskov bosanskim Srbom, ki so oblegali mesto, med letoma 1992 in 1996 lahko streljali na prebivalce mesta.

FOTO: Zorana Jevtic/Reuters

Med domnevnimi vojnimi turisti so omenjeni Američani, Kanadčani, Rusi in Italijani, obstajal pa naj bi celo cenik. Otroci naj bi bili najdražja tarča, sledili so moški, nato ženske, starejše pa naj bi bilo mogoče ubiti zastonj.

Primer na milanskem tožilstvu vodi tožilec Alessandro Gobbis zaradi suma umorov iz posebno krutih in podlih nagibov. Obtožbe so za zdaj vložili proti neznanim osebam na podlagi prijave novinarja in pisatelja Ezija Gavazzenija.

V prijavi se je skliceval tudi na dokumentaren film Sarajevo safari iz leta 2022 slovenskega režiserja Mirana Zupaniča.

FOTO: Arsmedia

Milansko tožilstvo bo po poročanju Anse prihodnji teden v okviru preiskave primera začelo zaslišanja prič. Med pričami, ki jih bodo verjetno zaslišali, je tudi takratni agent vojaške obveščevalne službe BiH Edin Subašić, ki je o primeru že govoril v javnosti, tudi v omenjenem filmu.

Med drugim je povedal, da je takratna italijanska vojaška obveščevalna služba Sismi že v začetku leta 1994 od njih dobila informacije, da vojni turisti odhajajo iz Trsta, kar so nato ustavili, a zadeve niso preiskali. Meni, da bi lahko obstajali dokumenti o pogovorih med obveščevalci obeh držav, vključno s podatki o t. i. vikend ostrostrelcih.