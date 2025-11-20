  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    V preiskavi »snajperskih safarijev« na tapeti tudi Vučić

    Vučić je zatrdil, da nikoli v življenju ni imel v roki ostrostrelske puške.
    Milansko tožilstvo bo po poročanju Anse prihodnji teden v okviru preiskave primera začelo zaslišanja prič. FOTO: Mike Persson/AFP
    Galerija
    Milansko tožilstvo bo po poročanju Anse prihodnji teden v okviru preiskave primera začelo zaslišanja prič. FOTO: Mike Persson/AFP
    STA
    20. 11. 2025 | 18:07
    3:50
    A+A-

    Hrvaški raziskovalni novinar Domagoj Margetić je v sredo na milansko tožilstvo vložil ovadbo proti srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću zaradi njegove domnevne vpletenosti v t. i. sarajevski safari, ko so med zadnjo vojno v BiH tujci po plačilu za zabavo streljali na civiliste v obleganem Sarajevu. Vučić je vpletenost zanikal.

    image_alt
    Italija odprla preiskavo o »snajperskih safarijih« v obleganem Sarajevu

    Hrvaški novinar je tožbo vložil pri milanskih tožilcih, ki so minuli teden začeli preiskavo o t. i. vikend ostrostrelcih iz Italije, ki so po plačilu domnevno sodelovali v teh streljanjih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

    V zadnjih dneh je Margetić na družbenih omrežjih objavil podatke, ki naj bi dokazovali, da je bil Vučić kot mlad prostovoljec prisoten na eni za ostrostrelce najbolj zaželenih vojaških postojank v Sarajevu, s katerih so po navedbah prič tujci in pripadniki srbskih paravojaških enot streljali in ubijali sarajevske civiliste.

    Hrvaški novinar je tožbo vložil pri milanskih tožilcih, ki so minuli teden začeli preiskavo o t. i. vikend ostrostrelcih iz Italije, ki so po plačilu domnevno sodelovali v teh streljanjih. FOTO: Cankarjev dom
    Hrvaški novinar je tožbo vložil pri milanskih tožilcih, ki so minuli teden začeli preiskavo o t. i. vikend ostrostrelcih iz Italije, ki so po plačilu domnevno sodelovali v teh streljanjih. FOTO: Cankarjev dom

    To naj bi po navedbah novinarja Vučić potrdil v pogovoru za beograjske medije leta 1994, je poročal srbski dnevnik Danas. Na Instagramu pa je objavil posnetek, na katerem se je Vučić na židovskem pokopališču v Sarajevu izogibal kameri, ker je imel v roki puško. Vučić je danes zatrdil, da ni šlo za puško, temveč stativ kamere.

    Vučić obtožbe zanika

    Vučić, ki je v odzivu Margetića označil za ustaša, je zatrdil, da nikoli v življenju ni imel v roki ostrostrelske puške. Ob robu poslovne konference v Beogradu je dodal, da »ne obstaja stvar, o kateri se niso zlagali«, da bi ga predstavili kot »pošast, kot nečloveka, kot nekoga, ki ne samo da nima čustev, ampak je tudi hladnokrven morilec«, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

    Tako imenovani vikend ostrostrelci, med katerimi naj bi bili predvsem skrajno desni orožarski fanatiki, so ob plačilu visokih zneskov bosanskim Srbom, ki so oblegali mesto, med letoma 1992 in 1996 lahko streljali na prebivalce mesta.

    Ob robu poslovne konference v Beogradu je Vučić dodal, da »ne obstaja stvar, o kateri se niso zlagali«, da bi ga predstavili kot »pošast, kot nečloveka, kot nekoga, ki ne samo da nima čustev, ampak je tudi hladnokrven morilec«. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters
    Ob robu poslovne konference v Beogradu je Vučić dodal, da »ne obstaja stvar, o kateri se niso zlagali«, da bi ga predstavili kot »pošast, kot nečloveka, kot nekoga, ki ne samo da nima čustev, ampak je tudi hladnokrven morilec«. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters

    Med domnevnimi vojnimi turisti so omenjeni Američani, Kanadčani, Rusi in Italijani, obstajal pa naj bi celo cenik. Otroci naj bi bili najdražja tarča, sledili so moški, nato ženske, starejše pa naj bi bilo mogoče ubiti zastonj.

    Primer na milanskem tožilstvu vodi tožilec Alessandro Gobbis zaradi suma umorov iz posebno krutih in podlih nagibov. Obtožbe so za zdaj vložili proti neznanim osebam na podlagi prijave novinarja in pisatelja Ezija Gavazzenija.

    V prijavi se je skliceval tudi na dokumentaren film Sarajevo safari iz leta 2022 slovenskega režiserja Mirana Zupaniča.

    V zadnjih dneh je Margetić na družbenih omrežjih objavil podatke, ki naj bi dokazovali, da je bil Vučić kot mlad prostovoljec prisoten na eni za ostrostrelce najbolj zaželenih vojaških postojank v Sarajevu. FOTO: Arsmedia
    V zadnjih dneh je Margetić na družbenih omrežjih objavil podatke, ki naj bi dokazovali, da je bil Vučić kot mlad prostovoljec prisoten na eni za ostrostrelce najbolj zaželenih vojaških postojank v Sarajevu. FOTO: Arsmedia

    Milansko tožilstvo bo po poročanju Anse prihodnji teden v okviru preiskave primera začelo zaslišanja prič. Med pričami, ki jih bodo verjetno zaslišali, je tudi takratni agent vojaške obveščevalne službe BiH Edin Subašić, ki je o primeru že govoril v javnosti, tudi v omenjenem filmu.

    Med drugim je povedal, da je takratna italijanska vojaška obveščevalna služba Sismi že v začetku leta 1994 od njih dobila informacije, da vojni turisti odhajajo iz Trsta, kar so nato ustavili, a zadeve niso preiskali. Meni, da bi lahko obstajali dokumenti o pogovorih med obveščevalci obeh držav, vključno s podatki o t. i. vikend ostrostrelcih.

    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrit obstoj zakulisnih pogajanj med ZDA in Rusijo

    Moskva in Washington sta domnevno sestavila mirovni sporazum, o katerem morata prepričati še Kijev in evropske države.
    Boris Čibej 19. 11. 2025 | 17:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spletna trgovina

    Nova dajatev za poceni kitajsko blago iz Temuja in Sheina

    Obseg spletnih nakupov v državah tretjega sveta se je podvojil, evropski trgovci opozarjajo na nelojalno konkurenco.
    Maja Grgič 19. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Aleksandar VučićItalijaSarajevopreiskava

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Ian Wright

    Skloni glavo in bodi suženj, Anglija ne želi temnopoltega zvezdnika

    Nekdanji reprezentančni napadalec Ian Wright je prepričan, da je Jude Bellingham tarča kritik le zato, ker javnost ni pripravljena na zvezdnika njegovega kova.
    Nejc Grilc 20. 11. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srbija

    V preiskavi »snajperskih safarijev« na tapeti tudi Vučić

    Vučić je zatrdil, da nikoli v življenju ni imel v roki ostrostrelske puške.
    20. 11. 2025 | 18:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Najprestižnejše lokacije

    Bond Street, po novem najdražja ulica na svetu

    Najdražji del londonske ulice je po najemninah za trgovine prehitel tudi milansko Vio Montenapoleone in newyorško Peto avenijo.
    20. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Mario Cipollini

    Razvpiti »Super Mario« Cipollini pristal v bolnišnici

    Nekdanji italijanski kolesarski zvezdnik, pred dvema desetletjema najboljši šprinter na svetu, ima težave s srcem.
    20. 11. 2025 | 17:12
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Medletno poslovanje

    Luka Koper presegla vse lanske finančne rezultate

    Pristaniška družba izboljšujejo napovedi letošnjega poslovanja.
    Nejc Gole 20. 11. 2025 | 17:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Najprestižnejše lokacije

    Bond Street, po novem najdražja ulica na svetu

    Najdražji del londonske ulice je po najemninah za trgovine prehitel tudi milansko Vio Montenapoleone in newyorško Peto avenijo.
    20. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Mario Cipollini

    Razvpiti »Super Mario« Cipollini pristal v bolnišnici

    Nekdanji italijanski kolesarski zvezdnik, pred dvema desetletjema najboljši šprinter na svetu, ima težave s srcem.
    20. 11. 2025 | 17:12
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Medletno poslovanje

    Luka Koper presegla vse lanske finančne rezultate

    Pristaniška družba izboljšujejo napovedi letošnjega poslovanja.
    Nejc Gole 20. 11. 2025 | 17:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trajnostne finance in odgovorno investiranje

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo