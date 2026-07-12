V preiskavo smrti Lindseya Grahama vključen FBI

Ameriški preiskovalni urad FBI se je vključil v preiskave nenadne smrti republikanskega senatorja Lindseya Grahama, vplivnega zagovornika ameriških posredovanj v tujini. 71-letni senator iz Južne Karoline je domnevni srčni udar doživel po vrnitvi iz Ukrajine, kjer se je pogovarjal s predsednikom Volodimirjem Zelenskim ter obiskal tovarno brezpilotnih letal. Bil je tudi glasen zagovornik Izraela in napada na Iran.

Vrhovni ajatola Modžtaba Hamenei - ali kdo v njegovem imenu - je pred tem pozval k atentatom na ameriške voditelje po vsem svetu in iranska televizija je v nedeljo čestitala državljanom za smrt republikanskega senatorja, »ki je bil poslan v pekel«. Lindsey Graham je bil tudi med vodilnimi ameriškimi republikanskimi nasprotniki ruskega napada na Ukrajino.