V eksploziji v premogovniku na severu Kitajske več kot 90 mrtvih

Po poročanju državnih medijev je bilo v eksploziji v premogovniku na severu Kitajske ubitih več kot 90 ljudi, navaja BBC. Šlo naj bi za eksplozijo plina. Več sto reševalcev se je odpravilo na kraj nesreče, tam so tudi reševalna vozila. Preko 100 ljudi so morali prepeljati v bolnišnice.

Do eksplozije je prišlo v petek ob 19.29 po lokalnem času v premogovniku v provinci Shanxi. Ob nesreči naj bi bilo v rudniku na delu 247 delavcev. Reševalne akcije na kraju nesreče še vedno potekajo.

Kitajski predsednik Xi Jinping je po nesreči dejal, da morajo vse trude nameniti zdravljenju poškodovanih in iskanju preživelih. Vlado je obenem prosil, naj razišče vzrok nesreče in sankcionira odgovorne.

