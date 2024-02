V pričakovanju menjave v političnem vodstvu države

V nadaljevanju preberite:

Poljski kmetje so spet zaprli mejne prehode z Ukrajino, kjer v zadnjih dnevih krožijo govorice, da lahko po menjavi v vojaškem vrhu kmalu pričakujejo tudi spremembe v političnem vodstvu države.

Danes so potekale najbolj množične demonstracije poljskih kmetov, ki protestirajo zaradi po njihovem mnenju zgrešene evropske politike, ki je privedla do tega, da so poljski trg preplavili poceni ukrajinski kmetijski pridelki. Zaprli so tudi mejne prehode z Ukrajino, pred katerimi se že nekaj časa vrstijo kmečke blokade prometa, prejšnji teden pa so izzvali veliko ogorčenja protestniki, ki so na meji z ukrajinskih tovornjakov stresli žito na cesto in ga »odeli« v zastavo EU.