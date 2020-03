V pričakovanju pospešenega širjenja

Po novem se ne rokujemo in še manj poljubljamo v pozdrav, sta danes med srečanjem v Elizejski palači za zgled javnosti brez dotikov, a nič manj vljudno, pokazala francoski predsednik Emmanuel Macron in španski kralj Filip VI. Veliki državi, ki jih predstavljata, sta v Evropi med najbolj prizadetimi z novim koronavirusom, takoj za Italijo, kjer je okuženih več kot 10.149 ljudi, že 631 pa jih je umrlo.



Francoski organi so v torek zvečer potrdili 33 smrtnih primerov (23 med njimi jih je bilo starejših od 72 let in pet mlajših od 64 let, vendar s hudo patološko sliko) in vsaj 1784 okužb. Skrb zbujajoče je, da se je v 24 urah število pozitivnih na test koronavirusa povečalo za več kot 370 primerov, a so Francozi, kakor je še v torek posvaril predsednik Macron, »čisto na začetku epidemije«.

Macronov nagovor

Za zdaj je žarišč okužbe devet (odkrili so jih v departmajih, kot so Aude, Calvados, Haute-Savoie, Oise, Morbihan, Haut- Rhin, na Korziki in v skupini turistov, ki se je vrnila iz Egipta) in jih še poskušajo obvladovati lokalno: v najbolj prizadetih koncih, kot sta departmaja Haut-Rhin in Oise, so za dva tedna zaprli šole in vrtce, že po vsej državi pa so do 15. aprila prepovedani zbori z več kot 1000 udeleženci na odprtem in v zaprtih prostorih (enako je v Nemčiji, kjer so potrdili 1629 okužb z novim koronavirusom, trije so umrli).



Seveda tudi v Franciji pričakujejo pospešeno širjenje – predsednik Macron bo na to temo zdravstvene krize Francoze nagovoril jutri –, toda za zdaj ne sprejemajo tako drastičnih ukrepov, kot so jih v Italiji (Italijani se smejo premikati le od doma do službe, trgovine in k zdravniku, vlada pa je za boj proti epidemiji napovedala 25 milijard evrov pomoči) in nameravajo, kot kaže za zdaj, v nedeljo celo izpeljati lokalne volitve. Z bliskovitim širjenjem virusa se prav tako spopadajo v Španiji, kjer je s Covid-19 okuženih najmanj 2109 ljudi, za 49 jih je bil usoden; na žalost so ga raznesli po domovih za ostarele.

Drastični ukrepi

Nemška kanclerka je danes opozorila na domneve znanstvenikov, da bi se lahko s koronavirusom okužilo med 60 in 70 odstotki prebivalstva. Španski minister za zdravje je medtem napovedal, da bi lahko epidemija oziroma pandemija trajala od dva do pet mesecev (v Španiji je zdravstvena kriza največja v Madridu, La Rioji, Baskiji in Andaluziji). Zelo drastične ukrepe, kot so odpovedi športnih dogodkov, zapiranje muzejev, gledališč in šol po vsej državi, so danes sprejeli v 38-milijonski Poljski, kjer so še govorili o 26 okuženih.