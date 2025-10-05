Japonci v pričakovanju prve premierke, njen idol je Margaret Thatcher

V nadaljevanju preberite:

»Vsak posameznik v Liberalnodemokratski stranki (LDP) bo moral delati – delati kot konj. Tudi sama se bom odrekla ravnovesju med delom in življenjem. Delo, delo, delo, delo, delo – to me čaka. Od vsakega od vas bom iskreno zahtevala, da neumorno dela na svojem področju. Vse v dobro Japonske in za ponovno izgradnjo LDP.«

To je bilo sporočilo Sanae Takaiči, potem ko je bila v soboto izvoljena za novo predsednico LDP, zelo verjetno bo postala tudi nova japonska premierka.

Potem ko je donedavni premier in predsednik vladajoče stranke Šigeru Išiba prejšnji mesec objavil, da ne bo kandidiral za prvega moža stranke, kar je pomenilo, da bo odstopil tudi s funkcije premiera, je za novega predsednika stranke glasovalo 295 parlamentarnih poslancev LDP in približno milijon članov, ki plačujejo članarino.