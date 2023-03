V pričakovanju torkove aretacije Donalda Trumpa

Donald Trump zaradi obtožb o plačilu za molk domnevne ljubice Stormy Daniels v torek pričakuje aretacijo. Prejšnji republikanski predsdnik ZDA je to sporočil na svojem družbenem omrežju Truth Social, potem ko so manhattanski tožilci minuli teden zaslišali porno zvezdo s pravim imenom Stephanie Clifford in njegovega nekdanjega odvetnika Michaela Cohena, ki ji je leta 2016 nakazal 130 tisoč dolarjev.

Porno zvezda Stephanie Clifford, bolj znana kot Stormy Daniels, obtožuje. Foto Eduardo Munoz/Reuters Pictures

Trump naj bi po teh obtožbah svojo soprogo in prvo damo slovenskega rodu Melanio varal le nekaj mesecev po rojstvu sina Barrona, prejšnji predsednik pa zanika tako spolni odnos s »konjskim obrazom«, kot je v svojem znanem slogu označil domnevno ljubico, kot vedenje o Cohenovem plačilu. »Protestirajte, vrnite si našo državo!« je pozval privržence. Svojega nekdanjega odvetnika je označil za totalno zgubo brez vsakršne verodostojnosti, obtožbe »skorumpiranega in spolitiziranega tožilstva« manhattanskega okrožja, ki po njegovem dovoljuje razcvet kriminala v New Yorku ter ga plačuje finančnik George Soros, pa za staro in od drugih tožilcev docela ovrženo pravljico.

Predsednik Trump naj bi Melanio varal kmalu po rojstvu sina Barrona. Foto Erin Scott/Reuters

Ponovni republikanski predsedniški kandidat verjame, da proti njemu izvajajo lov na čarovnice, saj naj bi bil edina ovira na poti globalistov ter »čudakov, neokonservativcev, zelotov odprte meje in norcev« establišmenta. »Naša država je zdaj tretji svet in umira, ameriške sanje so mrtve!« je zapisal z velikimi črkami. »Anarhisti radikalne levice so ukradli naše predsedniške volitve in z njimi srce naše države, ameriški domoljubi so aretirani in zadržani v zaporih kot živali, medtem ko je kriminalcem in levičarskim huliganom dovoljeno ubijati in požigati na ulicah. Milijoni se vsipajo skozi naše odprte meje, mnogi od njih iz zaporov in umobolnic. Kriminal in inflacija uničujeta naš način življenja.«

Trump uradno ni več prijavljen v svojem nebotičniku na manhattanski Peti aveniji, ampak v floridskem Mar-a-Lagu, zakonodaja »sončne države« pa pred predajo svojih državljanov kazenskemu pregonu v drugih zveznih državah predvideva preiskavo. O tem pa bo odločal republikanski guverner Ron DeSantis, ki ga Trump ta čas zmerja zaradi domnevnih načrtov lastne predsedniške kandidature. »Ron svetohlinec« naj bi se kot učenec »zgube« Paula Ryana zavzemal za podaljšanje pokojninske dobe ter nižanje pokojnin. Trump spor med maga »najprej Amerika« republikanci in rino »republikanci le po imenu« postavlja v samo osrčje svoje predvolilne kampanje ter svoje privržence prepričuje, da lahko le on naredi Ameriko spet veliko.

Pričanje Stormy Daniels in Michaela Cohena v New Yorku. Foto Jane Rosenberg/Reuters

Številni demokrati namesto tega upajo, da bo 76-letni republikanec prvi predsednik ZDA s kriminalno obtožnico in tudi, da bo končal v zaporu, saj bi mu lahko obtožbe, da je s plačilom Danielsovi koristil svoji politični kampanji, prinesle do štirih let. Lastnik Twitterja in ustanovitelj Tesle Elon Musk pa ni edini, ki meni, da bi takšno kazensko preganjanje demokratsko imenovanega tožilca Alvina Bragga Trumpu prineslo prepričljivo zmago na volitvah 2024. Z obtožbami, da so demokrati zaradi njegovega zavzemanja za ameriško ljudstvo že med predsedovanjem sproducirali preiskave in poskuse odpoklica ter mu leta 2020 ukradli volitve, soglaša velik del njegovega volilnega telesa.

Bančni izpiski naj bi dokazovali dvomljive posle družine Biden ter še posebej sina Hunter. Foto Andrew Caballero-reynolds/Afp

Številni Trumpovi privrženci tudi verjamejo, da poskušajo demokrati prevpiti obtožbe na račun njihovega lastnega predsednika Joeja Bidna. Preiskava republikanskega vodstva predstavniškega doma o sumih okoriščanja prvega sina Hunterja Bidna s položajem nekdanjega podpredsednika ZDA je minuli teden namigovala na bančne izpiske z nakazili denarja kitajske naftne družbe CEFC Hunterju, njegovemu stricu Jimu Bidnu ter ljubici in vdovi brata Beauja Hallie prek poslovnega partnerja. Ne izključujejo niti nakazil Joeju ali Jill Biden in republikanski voditelj parlamentarnega odbora za nadzor James Comer je od finančnega ministrstva že zahteval dodatne dokumente. Demokratski predsednik je obtožbe zavrnil kot neresnične, njegovi nasprotniki pa sumijo milijone dolarjev iz kitajskih in drugih virov. Nekdanji poslovni partner Tony Bobulinski je pričal o desetih odstotkih pri vseh poslih za »big guya« Joeja Bidna.