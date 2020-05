V pričakovanju poročila o zaščitni opremi in raziskave o covidu-19

09.01 Citypark in Europark se počasi vračata v stare tirnice

8.25 Zelena luč za nemško nogometno sezono

8.20 V Južni Koreji se življenje vrača v ustaljene tirnice

8.01 Američani vse bolj politično razdeljeni tudi glede koronavirusa

7.45 Učenci najvišjih letnikov v Wuhanu nazaj v šolske klopi

7.30 Usklajevanja navodil ob ponovnem odprtju vzgojno-izobraževalnih ustanov

7.23 Znana bo vsebina vladnega poročila o zaščitni opremi

7.20 Prekuženost prebivalstva med dvema in štirimi odstotki

»Vsi SES-ovi nakupovalni centri ves čas v ospredje postavljamo varnost in upoštevanje previdnostnih ukrepov, zato imamo vpeljane visoke higienske standarde z rednim razkuževanjem stičnih točk. Prav tako so pred vhodom v nakupovalno središče ter pred vhodi v posamezne trgovine in salone na voljo razkužila, nujna je uporaba zaščitnih mask, prav tako pa spremljamo tudi število obiskovalcev in ustrezne varnostne razdalje, ki jih omogočajo široki in prostorni hodniki v nakupovalnem središču. Predvsem pa si prizadevamo, da nakupovanje kljub COVID-19 ostane za vse obiskovalce prijetno in varno,« je poudaril Toni Pugelj, direktor SES Slovenija. Sicer pa SES-ovi centri ves čas delujejo skladno z vladnimi odloki. SES upravlja nakupovalna središča (Citypark Ljubljana, Europark Maribor, Citycenter Celje in Center Vič). J. T. Nemčija bo dala zeleno luč za majsko nadaljevanje nogometne sezone, potem ko je ta že dlje časa prekinjena zaradi pandemije novega koronavirusa. Politiki verjamejo, da je sprejemljivo, da se zaradi omejitev gospodarske škode sezona za 36 klubov v prvi in drugi ligi nadaljuje. Datum nadaljevanja prvenstva sicer še ni znan, a naj bi se obračuni ponovno začeli že 21. maja.Tudi Nogometna zveza Slovenije je že pozvala k sproščanju ukrepov , ki bodo omogočali nadaljevanje profesionalnega ekipnega športa.Južna Koreja je bila ob začetku izbruha novega koronavirusa ena najhuje prizadetih držav poleg Kitajske, kjer se je virus začel širiti. V državi sicer niso nikoli uvedli karantene, so se pa prebivalci držali pravil družbene razdalje. Po epidemiji novega koronavirusa se zdaj življenje vrača v ustaljene tirnice. Ljudje so se vrnili na delo, odprli so se muzeji in knjižnice.Pandemiji koronavirusa ni uspelo poenotiti Američanov, kot se je to dogajalo med drugimi naravnimi in človeškimi katastrofami doslej, ugotavlja anketa medija Axios in inštituta Ipsos. Pravzaprav jih je politično še bolj razdelila, pri čemer republikanci dvomijo o resnosti pandemije, demokrati pa podpirajo ukrepe za njeno zajezitev. Večina Američanov sicer dvomi o uradnih številkah o okuženih in mrtvih, kar je prav tako novost, saj je zvezna vlada doslej v podobnih nesrečah uživala večinsko zaupanje.Uradni podatki sicer niti niso vladni, saj jih objavljajo zasebne znanstvene ustanove v sodelovanju z vlado ali samostojno. Demokrati sicer večinoma mislijo, da so uradne številke o okužbah in žrtvah prenizke, republikanci pa menijo, da so pretirane. STAUčenci najvišjih letnikov srednjih šol v kitajskem Wuhanu, kjer se je konec lanskega leta pojavil novi koronavirus, so se danes vrnili v šolske klopi. 121 srednjih šol v 11-milijonskem mestu je bilo zaprtih od januarja. Pouk je vmes potekal na daljavo.Delno odprtje šol je najnovejši ukrep za postopno normalizacijo življenja v Wuhanu in provinci Hubei, kjer se je konec lanskega leta pojavil novi koronavirus in se od tam razširili po svetu. Kdaj se bodo v šolske klopi vrnili preostali dijaki in osnovnošolci, se oblast še ni odločila. Učenci in učitelji so morali pred vrnitvijo v šole opraviti testiranje za koronavirus, šolske prostore pa so razkužili in očistili. STADanes bodo na ministrstvu za izobraževanje s predstavniki vzgojno-izobraževalnih ustanov nadaljevali usklajevanja navodil ob ponovnem odprtju vrtcev in šol, ki je predvideno za 18. maj. Ministricabo po napovedih danes na novinarski konferenci predstavila ukrepe ob ponovni uvedbi treningov registriranih športnikov.Vlada bo danes objavila čistopis poročila o zalogah in naročilih osebne zaščitne opreme ob razglasitvi epidemije ter nabavah, ki so omogočile Sloveniji uspešen spopad z epidemijo. Poročilo je sicer potrdila na torkovi seji, vendar podrobnosti ni razkrila.Vlada se je včeraj seznanila z rezultati in prvimi analitičnimi ocenami nacionalne raziskave o razširjenosti covida-19, danes pa jih bodo ob 11. uri na tiskovni konferenci predstavili javnosti.Minister za zdravjepa je v torek za Radio Slovenija razkril osnovno ugotovitev raziskave, in sicer da je s 95-odstotno verjetnostjo prekuženost prebivalstva z novim koronavirusom nekje med dvema in štirimi odstotki, kar je po njegovih navedbah relativno malo. V raziskavi so namreč pri 1368 odvzetih vzorcih po navedbah Televizije Slovenija potrdili 40 okužb. Kot je povedal vladni govorec, to pomeni, da je slovenska populacija še slabo prekužena in se moramo resno pripraviti na morebitni drugi val okužb.