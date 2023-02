V nadaljevanju preberite:

Razmere na meji med Ukrajino in Moldavijo se zaostrujejo. V Kijevu so priznali, da so mejo vojaško okrepili, v Kremlju svarijo pred provokacijami, ki so jih sposobni pripraviti »kijevski režim« in evropske države, le oblasti v »uporniški« moldavski republiki Pridnestrje ohranjajo mirno glavo in prebivalstvo obveščajo, da panika ni potrebna.