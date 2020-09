V pristanišču izbruhnil ogromen požar

Preberite še: Posledice razdejanja dobivajo svojo brutalno ceno

V Bejrutu je še vedno živ spomin na eksplozijo 4. avgusta v skladišču, ko je umrlo več kot 190 ljudi. Foto: Joseph Eid/AFP

Požar je izbruhnil na območju skladišča pnevmatik. FOTO: Mohamed Azakir/Reuters

V Bejrutu je danes izbruhnil požar v skladišču na območju pristanišča, kjer je prejšnji mesec odjeknila silovita eksplozija, ki je uničila velik del prestolnice. Vzrok požara zaenkrat še ni znan, na območju pa so gasilci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Požar je izbruhnil na območju skladišča nafte in pnevmatik, so sporočili iz libanonske vojske. Kot so dodali, so na območju gasilci, pomagajo pa si tudi z vojaškim helikopterjem.Predstavnik libanonske civilne zaščiteje za DPA zagotovil, da bo požar verjetno kmalu pod nadzorom.Oblasti so preventivno pozvale ljudi v pisarnah in poslopjih v bližini pristanišča, naj zapustijo območje. Na posnetkih je videti, kako se z območja pristanišča vije gost črn dim.Vodja libanonskega Rdečega križaje dejal, da je nekaj ljudi težje dihalo zaradi ognja oziroma dima, nihče pa se ni težje poškodoval, poročanje Reutersa povzema BBC.V Bejrutu je še vedno živ spomin na eksplozijo 4. avgusta v skladišču, ko je umrlo več kot 190 ljudi, ranjenih pa je bilo več tisoč ljudi. Posledice eksplozije ogromnih količin amonijevega nitrata so vidne po celem mestu.