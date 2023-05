V protestih ranjenih najmanj 108 policistov, aretiranih 291 ljudi

Na vnovičnih protestih proti pokojninski reformi se je včeraj v Franciji zbralo več sto tisoč ljudi, situacija se je marsikje sprevrgla v nasilje. Kot poroča mednarodni tisk, je bilo v spopadih s protestniki ranjenih najmanj 108 policistov. Od teh 25 v prestolnici.

Notranji minister Gérald Darmanin je ocenil, da je tako visoko število ranjenih policistov izjemno redko, javnosti pa je posredoval tudi podatek, da so med nemiri aretirali 291 ljudi. Od teh 111 v prestolnici.

FOTO: Loic Venance/AFP

Koliko je ranjenih protestnikov, ni znano

Na stotisoče ljudi se je ponovno udeležilo prvomajskih demonstracij proti reformam predsednika Emmanuela Macrona, ki zvišujejo starostno mejo za državno upokojitev z 62 na 64 let.

Večina protestnikov je bila miroljubna, radikalne skupine pa so metale bencinske bombe in pirotehnična sredstva ter uničevale lokale, predvsem poslovalnice bank ali državnih podjetij. Policija je na nasilje odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi. Za razliko od števila ranjenih policistov podatka o tem, koliko je ranjenih protestnikov, še ni.

FOTO: Alain Jocard/AFP

Znova nasilje t. i. črnega bloka

Darmanin je navedel, da je bilo v Parizu na protestih okoli 2000 nasilnih protestnikov iz t. i. črnega bloka, v Lyonu okoli 1000. Nasilje je izbruhnilo tudi v Toulousu in Nantesu, kjer so protestniki zažigali avtomobile in poškodovali številne trgovine. V Toulousu na jugu Francije je policija uporabila solzivec, prav tako v Nantesu na zahodu Francije, potem ko so jo protestniki obmetavali s predmeti.

Premierka Elisabeth Borne je tvitnila, da je nasilje »nesprejemljivo«. Na ministrstvu za notranje zadeve so sicer ocenili, da je bilo skupno število protestnikov 782.000, vključno s 112.000 v prestolnici Parizu. Sindikat CGT trdi, da je bila številka trikrat večja.