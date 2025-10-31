V prtljagi je tihotapil dva gibona, ujeli so ga cariniki

Indijski cariniki so na letališču v Mumbaju v četrtek aretirali potnika, ki je v prtljagi tihotapil dva gibona. Ko so opici odkrili, je bila ena že mrtva.

Po navedbah indijskega carinskega urada, je potnik, ki je prek Tajske v Indijo pripotoval iz Malezije, redki opici kupil od preprodajalca in naj bi jih dostavil v Indijo.

Ob odkritju opic v prtljagi je bila ena mrtva. Na videoposnetku, ki ga je objavila indijska carina, pa je razvidno, da se je druga opica po osvoboditvi iz prtljage znašla v naročju carinika in se nežno oglašala.

Po navedbah organizacije TRAFFIC, ki se ukvarja z nadzorom trgovine z divjimi živalmi, so na letališčih med Tajsko in Indijo v zadnjih treh in pol letih zasegli več kot 7000 živih in mrtvih živali.

Majhni srebrni giboni sicer živijo v deževnih gozdovih Jave in v Indoneziji. Po podatkih Mednarodne zveze za ohranjanje narave (IUCN) so ogroženi zaradi izgube gozdov, lova in trgovine z živalmi.