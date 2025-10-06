Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

V Pulju na Hrvaškem so konec tedna odprli enega najbolj pričakovanih hotelov s petimi zvezdicami Heritage & Resort hotel Monumenti. Letoviški kompleks s plažo, marino, bazeni, kongresnim centrom, nastanitvijo in celotno pripadajočo infrastrukturo je vreden 85 milijonov evrov.

Družba Kermas Istra hrvaškega podjetnika Danka Končarja je z odprtjem hotela končala večletni projekt, ki je vključeval gradnjo marine s 400 privezi in prenovo zaščitenih avstro-ogrskih vojašnic, kjer je danes nov hotel.

Slovesnega odprtja so se v petek med drugim udeležili hrvaški predsednik Zoran Milanović, minister za turizem in šport Tonči Glavina ter ministrica za zdravje Irena Hrstić, piše hrvaški Poslovni dnevnik.

Končar je ob odprtju hotela spomnil, da je podjetje Kermas Istra dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po njenem izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.

V prenovljenem delu vojašnice je 58 sob. FOTO: FB/Monumenti Heritage Hotel & Resort

Letovišče sestavljajo dve prenovljeni zgradbi in še ena nova. V prenovljenem delu vojašnice je 58 sob, v drugi prenovljeni stavbi pa je konferenčna dvorana za do 400 gostov. V novem delu hotela je medtem 40 sob in osem apartmajev. Ob kompleksu se razprostira tudi 1500 kvadratnih metrov velika plaža.