V raketiranju letalske baze z ameriškimi vojaki ranjeni štirje vojaki

Oporišče Al Balad, ki se nahaja okoli 80 kilometrov od Bagdada, v njem pa so tudi ameriški vojaki, je bilo tarča napada z osmimi raketami tipa katjuša, poroča agencija Reuters, ki se sklicuje na uradno objavo iraške vojske.



V napadu so bili ranjeni štirje pripadniki iraške vojske, dva častnika in dva pripadnika letalskih sil. Ameriški vojaki niso bili ranjeni, ZDA so jih po pisanju AFP večinoma iz tega oporišča tudi umaknile. V bazi jih je trenutno le še okoli 15.



Iraška vojska še ni objavila, koga krivijo za napad.



V zadnjem času so bila vojaška oporišča v Iraku, v katerih so vojaki ZDA, večkrat tarča tovrstnih napadov. Zanje so večinoma odgovorne proiranske frakcije v Iraku. Letalska baza Al Balad velja za osrednjo za letala tipa F-16, ki so jih Iračani kupili od ZDA.