V Ramsteinu brez belega dima za leoparde

Pričakovanja pred današnjim zasedanjem zaveznikov Ukrajine v ameriški vojaški bazi v Ramsteinu so bila velika, predvsem glede dobave tankov tipa leopard. A kot je ob robu srečanja pojasnil nemški minister za obrambo Boris Pistorius, se na srečanju niso poenotili o dobavi tankov. Mnenja so različna, razlogi pa dobri tako na strani zagovornikov kot nasprotnikov, je dejal minister. Kljub temu je minister vojski naložil pregled zalog in stanja bojne pripravljenosti leopardov, če bi se Nemčija za dobave vendarle odločila.