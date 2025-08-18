  • Delo d.o.o.
    Svet

    Dodik napovedal referendum, na katerem bodo odločali o njegovi usodi

    Sodišče je zavrnilo njegovo pritožbo na odločitev državne volilne komisije o odvzemu mandata.
    Državna volilna komisija je Miloradu Dodiku po pravnomočni sodbi odvzela predsedniški mandat, Dodikova obramba pa se je na odločitev pritožila na sodišču BiH, kot ji omogoča zakon. FOTO: ADP
    Državna volilna komisija je Miloradu Dodiku po pravnomočni sodbi odvzela predsedniški mandat, Dodikova obramba pa se je na odločitev pritožila na sodišču BiH, kot ji omogoča zakon. FOTO: ADP
    STA
    18. 8. 2025 | 15:01
    18. 8. 2025 | 15:36
    5:46
    Sodišče BiH je zavrnilo pritožbo obrambe predsednika Republike Srbske Milorada Dodika na odločitev državne volilne komisije o odvzemu mandata, poroča sarajevski časnik Dnevni avaz. Dodik, ki po tej odločitvi ne more biti več na čelu entitete, je danes pred tem za september napovedal referendum, kjer bodo volivci odločali o njegovi usodi.

    Zadnji žebelj v krsto Dodikove politične kariere

    Sodišče Bosne in Hercegovine je Dodika februarja obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna.

    Zatrdil, da se ne namerava umakniti s čela entitete

    Državna volilna komisija je Dodiku po pravnomočni sodbi odvzela predsedniški mandat, Dodikova obramba pa se je na odločitev pritožila na sodišču BiH, kot ji omogoča zakon.

    Po zavrnitvi pritožbe je odločitev volilne komisije postala pravnomočna, Dodik pa mora prenehati opravljati predsedniške dolžnosti. Volilna komisija mora predčasne volitve za predsednika Republike Srbske razpisati v 90 dneh. Splošne volitve bodo predvidoma oktobra naslednje leto.

    Dodik je v odzivu na odločitev volilne komisije sicer večkrat zatrdil, da se ne namerava umakniti s čela entitete. Napovedal je tudi, da bodo o njegovi usodi odločali prebivalci Republike Srbske na referendumu.

    Orbánu uničili tajno akcijo reševanja Milorada Dodika

    Vprašanje na referendumu: Je narod pripravljen, da mu tujec vsiljuje predpise?

    Poziv na referendum je ponovil tudi danes. Dejal je, da bo potekal septembra in da se bo vprašanje glasilo, ali je narod pripravljen, da mu tujec vsiljuje predpise in ruši ustavni red, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

    »Ne iščemo spopadov,« je še dejal in zapretil, da bo storil vse, da srbski narod izstopi iz BiH, če se bo nadaljevala dosedanja politika.

    Napovedal je tudi sprejetje deklaracije v narodni skupščini Republike Srbske in dodal, da bo po »septembru vse pretočeno v zakone, kar bo pomenilo vračanje na ustavne pozicije, ki pripadajo Republiki Srbski«. Po tem, a najkasneje v 90 dneh, bodo v entiteti po njegovih besedah izvedli referendum o svojem statusu.

    Dodik je bil na zaporno kazen in prepoved delovanja v politiki obsojen, ker je 7. julija 2023 podpisal dva zakona, ki sta določala, da v Republiki Srbski ne izvajajo odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta in ustavnega sodišča BiH. Schmidt je nato oba zakona razveljavil in uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih so kršitve ustavne ureditve države opredeljene kot kazniva dejanja.

    Bosanski Srbi bodo predlagali mirno ločitev od BiH

    Odstopil predsednik vlade

    Predsednik vlade Republike Srbske Radovan Višković je danes odstopil s položaja. Tesni sodelavec pravnomočno obsojenega predsednika te entitete BiH Milorada Dodika je odločitev sporočil po sestanku koalicijskih partnerjev o rekonstrukciji vlade, poročajo mediji v BiH. Viškoviću tako kot Dodiku grozi tudi obtožnica za napad na ustavni red.

    Sodišče Bosne in Hercegovine je Dodika februarja obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna. Dodik je minuli teden v skladu z zakonodajo plačal denarno kazen namesto odhoda v zapor.

    Izvoljena bo nova vlada

    Višković je na današnji novinarski konferenci po sestanku koalicijskih strank, zbranih okoli vladajoče stranke v Republiki Srbski, Dodikove Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD), napovedal, da bo izvoljena nova vlada.

    Dodik je po pravnomočni obsodbi večkrat zatrdil, da se ne namerava umakniti s čela entitete. Napovedal je tudi, da bodo o njegovi usodi odločali prebivalci Republike Srbske na referendumu. Zdaj si po pisanju sarajevskega portala Klix.ba prizadeva preoblikovati vlado, s ciljem, da si izboljša omajano javnomnenjsko podporo in konsolidira oblast.

    Višković je bil predsednik vlade Republike Srbske od leta 2018. V tem času se je znašel tudi pod ameriškimi sankcijami zaradi spodkopavanja daytonskega mirovnega sporazuma.

    Dodik zaostroval napetosti v državi

    Dodik je bil obsojen, ker je 7. julija 2023 podpisal dva zakona, ki sta določala, da v Republiki Srbski ne izvajajo odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta in ustavnega sodišča BiH. Schmidt je nato oba zakona razveljavil in uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih so kršitve ustavne ureditve države opredeljene kot kazniva dejanja.

    V preteklih mesecih je Dodik zaostroval napetosti v državi, saj so njemu zveste oblasti v Republiki Srbski sprejele še več ustavno spornih zakonov. Tožilstvo BiH je nato uvedlo preiskavo proti njemu, Viškoviću in predsedniku narodne skupščine Republike Srbske Nenadu Stevandiću zaradi suma napada na ustavni red, ustavno sodišče pa je sporne zakone razveljavilo.

    Več iz teme

    Bosna in HercegovinaRepublika SrbskaMilorad Dodik

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

