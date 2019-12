V revni Severni Koreji odprli bogato vzorčno mesto Samdžijon

via REUTERS Na novo zgrajeno mesto je odprl sam vodja Kim Džong Un. FOTO:KCNA via Reuters

V »idealnem socialističnem mestu« Samdžijon je prostora za 4000 družin.

Težave zaradi mednarodnih sankcij

Pisana otvoritvena slovesnost severnokorejskega vzorčnega mesta Samdžijon je vključevala tudi veličasten ognjemet.

Sam severnokorejski veliki vodja Kim Džong Un je včeraj prerezal trak ob odprtju vzorčnega mesta, »socialistične utopije« Samdžijon, poroča The Guardian, ki povzema sporočilo severnokorejske državne tiskovne agencije KCNA. Skoraj povsem na novo zgrajeno mesto v bližini svete gore Paektu je bila njegova zamisel, mesto pa naj bi postalo vzorčno idealno mesto za ljudi.Samdžijon je na posnetkih videti kot povsem na novo načrtovano in zgrajeno mesto, vendar je tu naselje obstajalo že prej. Ni znano, koliko prebivalcev je imelo in koliko jih je v prenovljenem mestu zdaj, uraden agencijski podatek je le, da je v novem Samdžijonu prostora za 4000 družin, da ima rekreacijske površine, telovadnice, bolnišnico, industrijske objekte in v bližini tudi smučišče. Na posnetkih ni videti, da bi v mestu že kdo živel.Mesto je del Kim Džong Unovega načrta za gospodarsko samozadostnost in neodvisnost Severne Koreje, a so njegovo gradnjo vmes morali začasno prekiniti zaradi pomanjkanja nekaterih gradbenih materialov in zaradi mednarodnih sankcij. V uradnih sporočilih je zapisano tudi, da so pri gradnji mesta s prostovoljnim delom pomagali domačini, vendar nekateri zunanji opazovalci domnevajo, da je šlo prej za prisilno delo kot za prostovoljno pomoč.Poznavalci seveda pravijo, da nikjer v Severni Koreji takšnega mesta in takšnega življenjskega standarda ni in ga tudi ne bo, saj se večina prebivalcev te države spopada s pomanjkanjem in revščino, občasno celo z lakoto.