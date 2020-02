V rezervoarjih prizemljenih Boeingov 737 Max našli smeti

Letala so prizemljena že od 14. marca 2019

REUTERS Nova letala Boeing 737 Max čakajo na dovoljenje za letenje in na izročitev kupcem pri Boeingovi tovarni v Moses Lakeu v državi Washington. FOTO: Lindsey Wasson/Reuters

Kot kaže, bodo sporna letala Boeing 737 max še naprej ostala prizemljena in nihče ne ve napovedati, kdaj bi lahko znova poletela. Ob natančnejšem pregledu nekaj novih letal, ki zaradi prizemljitve še vedno čakajo na izročitev kupcem, so namreč v rezervoarjih za gorivo našli smeti, oziroma kot temu pravijo v strokovnem jeziku, »ostanke tujih predmetov«, (foreign object debris), poroča britanski BBC.Ti »ostanki tujih predmetov« so po domače delavniške čistilne krpe, kosi orodja, kovinski ostružki ali opilki in podobno, torej ostanki, ki so jih delavci v rezervoarjih očitno pozabili ob sestavljanju letala, lahko pa predstavljajo veliko novo varnostno grožnjo . Iz vodstva Boeinga so zato že sporočili, da je odkritje »povsem nesprejemljivo«, zato so sprožili strogo notranjo preiskavo in spremembe v proizvodnih postopkih.Po besedah predstavnika za stike z javnostjo podjetja Boeing so tujke v rezervoarjih odkrili zato, ker so morali nova letala, ki čakajo na ponovno dovoljenje za letenje in na izročitev kupcem temeljito pregledati in občasno vzdrževati. Kot je znano, letala tipa Boeing 737 Max ne smejo leteti od 14. marca lanskega leta, potem ko sta se dve takšni letali zaradi napake v sistemih zrušili oktobra 2018 v Indoneziji in 10. marca 2019 v Etiopiji. V dveh nesrečah je umrlo 346 ljudi.Novo odkritje utegne podaljšati prepoved letenja tega prej najbolje prodajanega novega Boeingovega letala. Z Zveznega urada za letalstvo, ki je regulator za civilno letalstvo v ZDA, so za BBC odgovorili, da skrbno spremljajo odziv Boeinga na najnovejše odkritje in da se zavedajo, da bodo pri Boeingu storili vse, da bodo odkrili in odpravili vse napake. Agencija pa je tudi poostrila svoj nadzor nad dogajanjem in bo ukrepala na podlagi nadaljnjih odkritij, so sporočili.Pri Boeingu sicer ne pričakujejo, da bi se zaradi tega zadnjega odkritja kaj odmaknil datum ponovne izdaje dovoljenja za letenje teh letal. V podjetju pričakujejo, da bi lahko Boeingi 737 max znova poleteli že sredi letošnjega leta.