V Rijadu odjeknile eksplozije, v bližini letališča zagorelo

V Rijadu v Savdski Arabiji so ponoči prvič od ponovnega izbruha spopadov z jemenskimi hutijci odjeknile eksplozije. V bližini letališča v savdski prestolnici je bilo danes videti plamene in črn dim, na letališču pa prihaja do motenj, zamud in odpovedi letov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prebivalce Rijada je ponoči prebudilo opozorilo o nevarnosti zračnega napada, ki sta mu sledili dve močni eksploziji. Prebivalci mesta so za AFP nekaj ur kasneje povedali, da so slišali še več eksplozij na več lokacijah v prestolnici. Tiskovna agencija poroča, da je njihov poročevalec v bližini rijadskega letališča videl, kako gori rezervoar za nafto savdskega podjetja Aramco, gasilci pa se borijo s plameni.

Spletna stran za spremljanje letal Flightradar24 je zaznala »večje motnje« na rijadskem letališču, vključno z zamudami in odpovedmi letov. FOTO: Stringer/Reuters

Spletna stran za spremljanje letal Flightradar24 je zaznala »večje motnje« na rijadskem letališču, vključno z zamudami in odpovedmi letov. Savdske oblasti še niso objavile nobenega sporočila z dodatnimi pojasnili.

Savdska Arabija se v zadnjih dneh sooča z vse pogostejšimi napadi hutijskih upornikov, ki nadzorujejo velik del sosednjega Jemna in se borijo proti jemenskim vladnim silam, ki jih podpira koalicija pod vodstvom Rijada. Hutijci, ki jih podpira Iran, v zadnjih urah sicer niso prevzeli odgovornosti za noben napad v Savdski Arabiji.