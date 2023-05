V Rimu prijazno, v Trstu pa dvignjene roke

V nadaljevanju preberite:

Slovenska predsednica Nataša Pirc Musar je bila ves konec tedna na uradni turneji po Italiji, danes pa bo obiskala še papeža Frančiška v Vatikanu. Sodeč po dosedanjih novicah in izjavah je zelo zadovoljna, že kar navdušena nad gostiteljem, italijanskim predsednikom Sergiem Mattarello, ki dobro pozna Slovenijo in odnose med državama, pa tudi slovenski manjšini je naklonjen. Zavzela se je za zastopstvo Slovencev v rimskem in tržaškem parlamentu, vendar pred novinarji tudi opozorila, da je to pravno zapleteno vprašanje in sprememb ni mogoče pričakovati na hitro.