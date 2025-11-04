V Rimu umrl delavec, ki so ga rešili izpod ruševin srednjeveškega stolpa

V Rimu je umrl romunski delavec, ki je bil več ur ujet pod ruševinami po delnem zrušenju srednjeveškega stolpa Torre dei Conti v bližini Koloseja. 46-letnega Octaya Stroicija je reševalcem po dolgotrajnem in nevarnem reševanju uspelo izvleči izpod kamenja, vendar je v bolnišnici kmalu po prihodu umrl zaradi hudih poškodb.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je izrazila globoko žalost in sožalje družini ter sodelavcem tragično umrlega delavca, kot je zapisala v izjavi po polnoči.

Dva odseka 29 metrov visokega stolpa sta se porušila v dveh delih – prvič okoli 11.30 dopoldne po lokalnem času, drugič uro in pol kasneje, ko so gasilci že delali na mestu nesreče. Pri tem nihče od njih ni bil poškodovan, čeprav so se med reševanjem zgodili dodatni manjši zdrsi konstrukcije.

Po navedbah gasilcev je bilo reševanje izredno zahtevno, saj se je stolp ob vsakem poskusu sproščanja ujetega delavca delno sesedel. Stroici je bil ves čas pri zavesti, a v kritičnem stanju.

Drugi romunski delavec je bil iz ruševin rešen skoraj takoj in prepeljan v bolnišnico z resnimi, a ne smrtno nevarnimi poškodbami glave. Še dva delavca sta utrpela lažje poškodbe in zdravniške pomoči nista potrebovala.

Priče so poročale o močnem pokanju in oblakih prahu, ki so se dvignili iz stavbe. Ena od natakaric v bližnjem lokalu je dogodek opisala kot »majhen potres«. Drugi očividci so pripovedovali, da so slišali glasno vrtanje tik pred prvim zrušenjem.

Območje med Forumom in Piazzo Venezia, sicer eno najbolj obiskanih v Rimu, je bilo po nesreči zaprto za promet in turiste. Na kraj sta prišla rimski župan Roberto Gualtieri in minister za kulturo Alessandro Giuli.

Stolp Torre dei Conti je bil zgrajen v 13. stoletju kot utrjeno domovanje družine Conti, sorodnikov papeža Inocenca III. V preteklosti ga je že večkrat poškodoval potres, nazadnje leta 1349, in tudi kasneje so se deli večkrat porušili. Trenutna obnovitvena dela so bila financirana iz evropskega sklada za okrevanje po pandemiji, namenjena pa so bila prav utrjevanju konstrukcije.