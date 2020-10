V robotski demokraciji iščejo, česar v BiH politiki ni

V celotni regiji priljubljena bosansko-hercegovska glasbena skupina Dubioza kolektiv, ki s svojimi nastopi redno opozarja na družbene probleme, je spet razburkala javnost. Po tem, ko so člani skupine, v kateri nastopa tudi Slovenec, večkrat zavrnili vstop v politiko, so zdaj ustanovili svojo stranko.»Dojeli smo, da če hočemo kaj spremeniti, moramo začeti delovati neposredno skozi politični sistem. Pesmi in umetnost ne morejo veliko narediti,« je za medije v BiH povedal, klaviaturist Dubioza kolektiva.Robotska demokratska partija (RDP) z ustanoviteljem in predsednikom robotom na čelu je sodobna politična organizacija, ki je popolnoma skladna z izzivi novega časa, so ustanovitelji zapisali na spletni strani RDP »Robot je sodobni voditelj, katerega algoritem izvaja ustavo in zakone točno tako, kot so napisani, zanj pa so nemogoče anomalije, kot sta kriminal in korupcija iz preprostega razloga, ker robot nima sorodstva, ki bi ga zaposloval prek zvez. Nima niti potrebe niti razloga, da bi kogarkoli privilegiral,« svoje osnovno poslanstvo pojasnjujejo pri RDP.Eden od glavnih ciljev stranke je normalizacija in ureditev odnosov med ljudmi in stroji, RDP pa si prizadeva, da bi vsi roboti, ne glede na to, kje so izdelani, imeli v ustavi zagotovljeno pravico do rednega servisa, redno posodabljanje programske opreme in enakopravnost pri kandidiranju za položaje v izvršni in zakonodajni oblasti v BiH.Boj proti spletni korupciji in spletnem kriminalu je tudi visoko na seznamu nalog te nove stranke.»Pamet in modrost politikov, ki trenutno vodijo ta planet, je na ravni računalniškega procesorja s konca 80. let. Planet nujno potrebuje ponovni zagon in potem še osvežitev sistema,« je povsem resno povedal Brano Jakubović