    Svet

    Sestra velikega vodje prevzema propagando in medkorejske odnose

    Kim Jo Džong je že dolgo med najbližjimi sodelavci brata in ena najvplivnejših žensk v stranki.
    Pjongjang pogosto uporablja njeno ime za podajanje izjav, stališč ali kritik Južne Koreje. FOTO: Odd Andersen/AFP
    Galerija
    Pjongjang pogosto uporablja njeno ime za podajanje izjav, stališč ali kritik Južne Koreje. FOTO: Odd Andersen/AFP
    A. V.
    24. 2. 2026 | 12:38
    24. 2. 2026 | 13:22
    3:10
    A+A-

    Vplivna sestra severnokorejskega voditelja je bila na strankarskem kongresu, na katerem je Kim Džong Un določil gospodarsko agendo države za prihodnjih pet let, povišana na vplivnejši položaj. Centralni odbor vladajoče Delavske stranke je Kim Jo Džong – ki je bila prej namestnica direktorja oddelka – imenoval za polnopravno direktorico oddelka, poroča uradna korejska tiskovna agencija KCNA v Pjongjangu.

    image_alt
    Z bratom nekoč pod skrivnim imenom v Švici, zdaj družno nadzirata Severno Korejo

    Po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Yonhap bo Kim Jo Džong verjetno vodila oddelek za propagando, prek katerega bo nadzorovala medkorejske odnose. Vse to so določili na vrhu Delavske stranke, ki poteka enkrat v petih letih in kjer usmerjajo državne načrte na vseh možnih ravneh. Tako so člani stranke ponovno izvolili Kim Džong Una za generalnega sekretarja Delavske stranke, s čimer so podaljšali njegovo 15-letno vladavino in utrdili vpliv na oblasti.

    Kim Jo Džong je že dolgo med najbližjimi sodelavci brata in ena najvplivnejših žensk v stranki. Po navedbah južnokorejske vlade se je rodila konec osemdesetih let prejšnjega stoletja in je ena od treh otrok Kimovega očeta in predhodnika Kim Džong Ila ter njegove tretje znane partnerice, nekdanje plesalke Ko Jong Hui, sicer njegove najbolj priljubljene življenjske spremljevalke. Kim Jo Džong se je izobraževala v Švici skupaj z bratoma in se hitro povzpela po hierarhiji, ko je ta po očetovi smrti leta 2011 podedoval oblast.

    Napredovanje se je zgodilo v istem času, ko je njen brat obljubil, da bo v prihodnjih petih letih utrdil in razvil severnokorejsko gospodarstvo. FOTO: Jorge Silva/Reuters
    Napredovanje se je zgodilo v istem času, ko je njen brat obljubil, da bo v prihodnjih petih letih utrdil in razvil severnokorejsko gospodarstvo. FOTO: Jorge Silva/Reuters

    Vsi trije »izbrani otroci« (brata in ona) so se šolali na zasebni osnovni šoli Liebefeld-Steinhölzli v Bernu, a le redki v šoli so vedeli, da imajo spremenjeno ime, in nihče, kdo sta prava starša. Kim Džong Un ji izredno zaupa, saj na uradnih dogodkih v roke vzame samo predmete, ki mu jih izroči sestra, denimo nalivno pero, pepelnik ali škarje, saj se boji, da bi ga sicer kdo lahko zastrupil. Obenem upošteva tudi njene nasvete. Ravno ona mu je menda predlagala, naj pri gradnji kulta osebnosti bolj posnema dedka Kima Il Sunga kot očeta Kima Džong Ila.

    Pjongjang pogosto uporablja njeno ime za podajanje izjav, stališč ali kritik Južne Koreje in njene zaveznice, Združenih držav Amerike. Napoved o napredovanju Kim Jo Džong prihaja sočasno, ko je njen brat obljubil, da bo v prihodnjih petih letih utrdil in razvil severnokorejsko gospodarstvo.

    Kim Džong Un je namreč prihodnjih pet let označil za »fazo polnega napredka« in pozval k revolucioniranju misli, tehnologije in kulture, da bodo novi projekti dobro vodeni, je sporočila KCNA. Obenem se je oglasil tudi kitajski predsednik Xi Jinping, saj je Kim Džong Unu čestital za ponovno izvolitev za vodjo Delavske stranke.

    Severna KorejaKim Jo DžongKim Jong-unAzijaJužna Koreja

