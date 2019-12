V Kongu je v zemeljskem plazu v rudniku zlata umrlo najmanj 30 ljudi. Verjetno bo število smrtnih žrtev še naraslo, je danes izjavil Dieudonne Apasa, minister province Haut-Ule, ki je pristojen za rudarjenje. Zemeljski plaz se je sprožil po močnem deževju, ki je prizadel severovzhod države, poroča nemška tiskovna agencija DPA.



Zaenkrat so našli 30 trupel. »Ni še znano, koliko rudarjev je bilo v rudniku,« je izjavil Apasa.



Delavci so bili okoli 17 metrov pod zemljo, ko se je v petek zgodila nesreča v bližini meje z Ugando. Gre za odmaknjeno regijo, zato reševalcem ni takoj uspelo priti do rudnika.



Kongo je bogat s surovinami, kot so kobalt, baker, zlato in diamanti. Tovrstne nesreče so v državi pogoste, še piše DPA.