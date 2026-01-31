V rudniški nesreči umrlo več kot 200 ljudi

Več kot dvesto ljudi je umrlo v rudniški nesreči na vzhodu Demokratične republike Kongo, poroča BBC. Po močnem deževju se je sesedel rudnik koltana v mestu Rubaya.

V rudniku na območju, ki ga nadzorujejo uporniške sile M23 povezane s sosednjo Ruando, je pokopanih najmanj dvesto ljudi, dokončno število žrtev nesreče še ni znano. Med umrlimi rudarji so bile tudi ženske in otroci. Okoli dvajset preživelih se zdravi v bolnišnici.

Uporniki rudnik v katerem je okoli 15 odstotkov rudnine koltan oziroma kolumbit-tantalit, ki jo uporabljajo za izdelavo najsodobnejših elektronskih naprav, zasedajo in izkoriščajo že od leta 2024. BBC poroča, da rudnik domnevno ni bil pravilno vzdrževan in da je bila varnost zanemarjena.

Rudarji rudnino še vedno kopljejo ročno, z Ruando povezani uporniki pa naj bi z izkoriščanjem naravnega bogastva DR Konga, financirali svojo vojsko.