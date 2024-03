V Rusiji zaradi »ekstremizma« aretirali lastnika gejevskega bara

V Rusiji so zaradi obtožb o ekstremizmu pridržali lastnika priljubljenega gejevskega bara v mestu Orenburg, so danes sporočile skupine za človekove pravice. Gre za primer zatiranja skupnosti LGBTQ, potem ko so ruske oblasti novembra lani mednarodno gibanje LGBT označile za ekstremistično.

Policija je v začetku meseca sredi noči izvedla racijo v baru Pose v Orenburgu, približno 1500 kilometrov jugovzhodno od Moskve, kasneje pa aretirala njegovega upravitelja in umetniškega vodjo. Pred tremi dnevi pa so na moskovskem letališču pridržali lastnika bara, ki skupaj s sodelavcema ostaja v priporu do 18. maja, je sporočila skupina za pravice OVD-Info.

Sodišče je danes za lastnika bara odredilo preiskovalni pripor. Tožilci ga obtožujejo »organiziranja ekstremistične dejavnosti« s podporniki mednarodnega gibanja LGBT, ki ga je Rusija nedavno uvrstila na seznam skrajnih in terorističnih organizacij. Čeprav gibanje s tem imenom v Rusiji ne obstaja, so s tem omogočili sodni pregon in visoke zaporne kazni za pripadnike LGBTQ skupnosti.

Lastniku lokala, čigar imena niso sporočili, in njegovima sodelavcema v primeru, da bodo spoznani za krive, grozi do deset let zapora, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Kremelj je po invaziji na Ukrajino pred dvema letoma zaostril konservativno retoriko in okrepil zatiranje spolnih manjšin. Po odločitvi vrhovnega sodišča o prepovedi »mednarodnega gibanja LGBT« vsakemu, ki se ukvarja z aktivizmom v podporo LGBT ali deli simbole LGBT, grozi kazenski pregon.