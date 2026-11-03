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    Svet

    V ruskem bombardiranju centra za humanitarno pomoč v Ukrajini 26 mrtvih

    Zelenski je dejal, da so smrtonosni ruski napadi zmanjšali upanje na »napredek na poti k miru«. Prihodnji teden nadaljevanje mirovnih pogovorov v Abu Dabiju.
    Objavil je videoposnetek, na katerem je videti ogromen krater, ki je nastal v ponedeljkovem napadu, in reševalne ekipe, ki med ruševinami iščejo preživele. FOTO: Stringer/Reuters
    Galerija
    Objavil je videoposnetek, na katerem je videti ogromen krater, ki je nastal v ponedeljkovem napadu, in reševalne ekipe, ki med ruševinami iščejo preživele. FOTO: Stringer/Reuters
    R. I.
    3. 11. 2026 | 07:06
    3. 11. 2026 | 08:32
    4:09
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    V ruskem bombardiranju centra za razdeljevanje humanitarne pomoči na jugu Ukrajine v vasi Komišuvaha v Zaporoški regiji je bilo ubitih najmanj 26 ljudi, poroča BBC. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za »skrajno grozljiv«.

    Na vas je padlo najmanj devet letalskih bomb, vsaka težka 3000 kilogramov, je sporočil vodja regionalnih oblasti Mihajlo Semikin

    Zelenski je povedal, da je po prvem napadu na tamkajšnjo šolo, ki so jo uporabljali za humanitarne dejavnosti, sledil še drugi napad na kraj, kamor so se ljudje zatekli pred bombardiranjem.

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    »Dobil sem stanovanje s pogledom na fronto. Ves čas se oglašajo sirene, a se ljudje več ne umikajo«

    Objavil je videoposnetek, na katerem je videti ogromen krater, ki je nastal v ponedeljkovem napadu, in reševalne ekipe, ki med ruševinami iščejo preživele.

    Zelenski je sprva poročal o 18 smrtnih žrtvah, ukrajinska državna služba za izredne razmere (DSNS) pa je pozneje sporočila, da je bilo potrjenih 24 mrtvih, med njimi dva reševalca in štirje policisti. V včerajšnjem večernem videonagovoru je Zelenski povedal, da se je število potrjenih smrtnih žrtev povzpelo na 26. Po poročilih je bilo v napadih ranjenih še pet ljudi.

    Zelenski je povedal, da je po prvem napadu na tamkajšnjo šolo, ki so jo uporabljali za humanitarne dejavnosti, sledil še drugi napad na kraj, kamor so se ljudje zatekli pred bombardiranjem. FOTO: Stringer/Reuters
    Zelenski je povedal, da je po prvem napadu na tamkajšnjo šolo, ki so jo uporabljali za humanitarne dejavnosti, sledil še drugi napad na kraj, kamor so se ljudje zatekli pred bombardiranjem. FOTO: Stringer/Reuters

    Pred tem je poudaril, da so ruske sile vedele, da so prebivalci, ki so ostali v Komišuvahi, na tem kraju vsak ponedeljek prejemali humanitarno pomoč. Dejal je, da je to še en dokaz, da si Rusija ne želi nikakršnega umirjanja razmer.

    Spomnil je na nedavno uspešno skupno rusko-ukrajinsko operacijo evakuacije civilistov iz mesta Oleški na jugu Ukrajine, ki je pod rusko okupacijo. Evakuacija je potekala med začasno prekinitvijo ognja, pri kateri je posredovala ameriška prva dama Melania Trump.

    »Rusija računa na nadaljnje ubijanje«

    Po besedah Zelenskega je takrat nastopil trenutek, ko bi lahko nadaljnji koraki pokazali, da je mir mogoč. »S takšnimi poboji Rusija pošilja povsem nasprotno sporočilo – Rusija računa na nadaljnje ubijanje,« je dejal ukrajinski predsednik.

    Semikin je ruski napad označil za »strašno tragedijo« za vas in potrdil, da so ljudje še vedno ujeti pod ruševinami.

    Povedal je, da reševalne ekipe nadaljujejo delo na prizorišču napada, vendar so morale reševanje večkrat prekiniti zaradi napadov ruskih brezpilotnih letalnikov na območju.

    V celotni Zaporoški oblasti so za danes razglasili dan žalovanja. Euronews poroča, da sta bila v ponedeljek v ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na četrt Korabelni v Hersonu ranjena 62-letna ženska in 73-letni moški.

    FOTO: Stringer/Reuters
    FOTO: Stringer/Reuters

    Prihodnji teden nadaljevanje mirovnih pogovorov v Abu Dabiju

    Predstavniki Ukrajine, Rusije in Združenih držav naj bi prihodnji teden v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih nadaljevali mirovna pogajanja, je na družbenem omrežju X sporočil posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff, navaja BBC.

    Od februarske prekinitve pogajanj je Moskva okrepila napade, medtem ko je Kijevu skoraj povsem zmanjkalo prestreznih raket zahodne izdelave za obrambo pred ruskimi raketnimi napadi.

    Večjega preboja v pogajanjih sicer ni pričakovati. Witkoff je povedal, da se bodo v pogovorih osredotočili na »povojne varnostne ureditve, umirjanje razmer, humanitarna prizadevanja in naslednje korake na poti k miru«.

    Dodal je, da se bodo ameriški pogajalci ta teden v Bruslju sestali tudi s predstavniki evropskih držav in zveze Nato.

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