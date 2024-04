V ruskem napadu na Harkov najmanj šest smrtnih žrtev

V ruskem napadu na Harkov, drugo največje mesto v Ukrajini, je bilo ponoči ubitih najmanj šest ljudi, še vsaj deset je ranjenih, so davi sporočili župan mesta in reševalne službe. Tarča napada z iranskimi droni tipa šahed naj bi bilo več poslopij, vključno s stanovanjskimi bloki in bencinsko postajo.

Tako reševalne službe v mestu kot župan Igor Terehov na omrežju Telegram poročajo o enakem številu ubitih in ranjenih v napadu, ki je bil po besedah Terehova usmerjen v severni predel mesta Ševčenkivski. »Ta napad na miroljubne prebivalce Harkova vnovič dokazuje, da je Rusija teroristična država,« je v zapisu, ki ga povzema britanski BBC, še dodal župan.

Glede na navedbe lokalne policije je bila tarča napada tudi vas Mala Danilivka na severozahodnem obrobju Harkova, kjer pa ni bilo žrtev.

Policija je ob tem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP objavila več fotografij poškodovanih in gorečih stavb ter reševalcev na kraju dogajanja.

Pripadnik Azova na frontni liniji v regiji Doneck. FOTO: Sofiia Gatilova/Reuters

Ukrajinske zračne sile so poročale o ruskih napadih z droni še nad drugimi deli države. Zračno obrambo so aktivirali tudi nad Kijevom.

Napadi na Harkov, ki je izmed večjih ukrajinskih mest najbližje meji z Rusijo, se v zadnjih tednih zaostrujejo. Nekateri ukrajinski predstavniki izražajo bojazen, da bi lahko bilo mesto v prihodnosti tarča ruske ofenzive.

V četrtkovem napadu z droni so bili v mestu ubiti štirje ljudje. V petek pa je raketni napad na mesto Zaporožje na jugu države terjal še štiri smrtne žrtve in več kot 20 ranjenih.