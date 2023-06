V ruskem napadu na Kramatorsk ubitih najmanj osem ljudi, tudi trije otroci

V ruskem raketnem napadu na mesto Kramatorsk na vzhodu Ukrajine je bilo v torek ubitih najmanj osem ljudi, vključno s tremi otroki, več deset ljudi pa je bilo ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V napadu so ruski izstrelki zadeli restavracijo in nakupovalno središče. Na območju je bilo takrat veliko civilistov. Ukrajinska državna služba za izredne razmere je danes na telegramu sporočila, da so reševalci do 7. ure po lokalnem času izpod ruševin potegnili osem trupel, vključno s trupli treh otrok.

Dva umrla otroka sta bila stara 15 let, eden pa 12. Umrlo je menda tudi 17-letno dekle. Po navedbah ukrajinskih reševalnih služb je bilo v napadu ranjenih najmanj 56 ljudi, čeprav je uradna številka trenutno najmanj 40. Reševalci sicer nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih.

»Pod ruševinami so še vedno ljudje, saj gre za veliko restavracijo,« je dejal belgijski novinar Arnaud De Decker, ki je bil v restavraciji le nekaj minut pred napadom. Po njegovih besedah se izpod ruševin še vedno slišijo kriki ljudi, v času napada pa je bilo v objektu do 80 strank in članov osebja.

Napad na središče Kramatorska se je zgodil v torek zvečer, v epicentru eksplozije pa so menda bile tudi stanovanjske hiše. Posnetki na družbenih omrežjih kažejo precejšnjo škodo na stavbah, od katerih so se nekatere spremenile v ruševine. Ruske sile so poleg tega napadle tudi bližnjo vas.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu dejal, da je napad dokaz, da si Rusija zasluži »le poraz in sodišče, pravična in zakonita sodišča za vse ruske morilce in teroriste«. Napad je obsodila tudi Bela hiša, navaja britanski BBC. Kramatorsk, nekoč mesto s 150.000 prebivalci, je sicer zadnje večje mesto pod ukrajinskim nadzorom na vzhodu države. Od fronte je oddaljeno približno 30 kilometrov.

Reševalci in prostovoljci pomagajo ranjenim. FOTO: Genya Savilov/AFP

Stoltenberg: Nato pripravljen na obrambo pred Rusijo ali Belorusijo

Zveza Nato je pripravljena na obrambo pred vsako grožnjo iz Moskve ali Minska, je medtem v torek zatrdil generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Po njegovih besedah se bodo članice Nata na julijskem vrhu v Litvi dogovorile tudi o okrepitvi obrambe, zlasti z namenom zaščite članic, ki mejijo na Belorusijo.

»Prezgodaj je, da bi lahko dokončno ocenili posledice dejstva, da se je [vodja ruske zasebne najemniške vojske Wagner Jevgenij, op. STA] Prigožin preselil v Belorusijo, in najverjetneje se bo tudi del njegovih sil preselil v Belorusijo,« je po večerji v Haagu, ki jo je gostil nizozemski premier Mark Rutte, dejal prvi mož Nata.

Pri tem je zagotovil, da je Nato Moskvi in Minsku poslal jasno sporočilo, da bo zavezništvo zaščitilo vsako zaveznico in vsak centimeter Natovega ozemlja, ne glede na morebitno prisotnost Wagnerjevih sil v Belorusiji.

Po besedah Stoltenberga Zahod ne sme podcenjevati Rusije kljub kaosu konec tedna, ko so se Prigožinovi wagnerjevci uprli ruskemu vojaškemu vodstvu in krenili proti Moskvi, a upor kasneje prekinili. Kot je dejal, je ključno, da zaveznice še naprej podpirajo Ukrajino v boju proti ruski invaziji in da tlakujejo pot za članstvo Kijeva v Natu.

Rutte pa je med drugim zavrnil ponedeljkove trditve ruskega predsednika Vladimirja Putina, da si Zahod želi, da bi se Rusi pobijali med seboj. »Zavračam Putinove včerajšnje trditve, da si na Zahodu želimo, da bi Rusija zapadla v notranji kaos – nasprotno, nestabilnost v Rusiji povzroča nestabilnost v Evropi,« je poudaril.

Litovski predsednik Gitanas Nauseda, ki se je prav tako udeležil večerje, je v ponedeljek v luči Wagnerjevega upora in odhoda Prigožina v Belorusijo pozval h krepitvi vzhodnega krila Nata. Isti dan je Nemčija sporočila, da namerava v Litvi, ki bo 11. in 12. julija gostila vrh zavezništva, namestiti dodatnih 4000 vojakov.