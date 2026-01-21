  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    V ruskem napadu na Ukrajino umrla dva človeka

    V napadu na mesto Krivi Rog sta umrla 77-letni moški in 72-letna ženska, ranjena pa je bila še 53-letna ženska.
    V ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letali je poškodovanih tudi več stavb. FOTO: Murat Kumpilov/Reuters
    Galerija
    V ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letali je poškodovanih tudi več stavb. FOTO: Murat Kumpilov/Reuters
    STA
    21. 1. 2026 | 10:30
    21. 1. 2026 | 10:34
    A+A-

    V ruskih napadih v osrednji Ukrajini sta ponoči umrli dve osebi, ena je bila poškodovana. Ukrajina pa je v napadu z droni povzročila požar na stanovanjski stavbi in parkirišču v bližini mesta Krasnodar, pri čemer je bilo poškodovanih 11 oseb, navedbe ruskih oblasti povzema francoska tiskovna agencija AFP.

    image_alt
    Po novih ruskih napadih tisoče stanovanj brez ogrevanja

    V ruskem napadu na mesto Krivi Rog, ki je rojstni kraj ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, sta umrla 77-letni moški in 72-letna ženska, ranjena pa je bila še 53-letna ženska, je v izjavi na zelegramu zapisal vodja vojaške uprave v regiji Dnipropetrovsk Oleksander Hanža.

    Hanža je dodal, da je bilo v ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letali poškodovanih tudi več stavb.

    Ukrajina pa je na jugozahodu Rusije v napadih z brezpilotnimi letali povzročila požar na stanovanjski stavbi in na parkirišču v okrožju južno od mesta Krasnodar, je na telegramu sporočil vodja ruske republike Adigeja Murat Kumpilov.

    image_alt
    Rusija se muza nad težavami Zahoda

    Po podatkih Kumpilova je bilo v napadu poškodovanih 11 ljudi, pri čemer jih je bilo devet odpeljanih v bolnišnico, med njimi tudi otroci, je dodal.

    Ukrajina sicer pravi, da za tarče izbira naftno in plinsko industrijo, ker da sta ključni za financiranje ruske ofenzive v Ukrajini.

    image_alt
    Ukrajinci živijo v temi in ledeno hladnih stanovanjih

    Tarča ruskih napadov v noči na torek je bila med drugim ukrajinska prestolnica Kijev, kjer je v času zelo nizkih temperatur več kot 5500 stanovanjskih stavb ostalo brez ogrevanja, ohromljena je tudi preskrba z elektriko in vodo.

