V ruskem raketnem napadu štirje mrtvi, več kot 50 ranjenih

V ruskem raketnem napadu na mesto Krivoj Rog so bile danes ubite najmanj štiri osebe, še 53 pa je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. V Rusiji medtem poročajo o več napadih z droni, ki jih je danes obsodil obrambni minister Sergej Šojgu. Pri tem je potrdil, da je Moskva v odziv okrepila napade na ukrajinsko vojaško infrastrukturo.

»Rusi so mesto Krivoj Rog napadli z dvema raketama,« je na telegramu zapisal notranji minister Igor Klimenko in pojasnil, da je ena raketa zadela stanovanjsko, druga pa izobraževalno zgradbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napad je na facebooku potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ga označil kot novo teroristično dejanje Moskve. Po navedbah guvernerja regije Dnipropetrovsk Sergeja Lisaka je bil med ubitimi tudi desetletni otrok.

Rusija je v nedeljo sporočila, da je preprečila napade z brezpilotnimi letalniki na Moskvo in polotok Krim, ki si ga je leta 2014 nezakonito priključila. Ponoči so menda ukrajinske sile z droni napadle tudi ruski regiji Brjansk in Rostov, so potrdile lokalne oblasti. Napadi menda niso terjali žrtev, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je danes obsodil nedavne ukrajinske napade na ozemlje pod ruskim nadzorom in potrdil, da je Moskva v odziv okrepila napade na ukrajinsko vojaško infrastrukturo.

»Glede na neuspeh protiofenzive se je Kijev osredotočil na izvajanje terorističnih napadov na civilno infrastrukturo. Intenzivnost naših napadov na ukrajinske vojaške objekte se je zato znatno okrepila,« je pojasnil.

Podobno je dejal tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in dodal, da so bili »sprejeti vsi možni ukrepi za obrambo civilne infrastrukture pred ukrajinskimi napadi«.