V ruskem raketnem napadu več mrtvih

V ruskem raketnem napadu na mesto Černigiv na severu Ukrajine je bilo danes ubitih najmanj sedem ljudi, med njimi tudi otrok, več kot sto ljudi je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na Telegramu sporočil, da je raketa zadela središče mesta, v bližini univerze in gledališča.

Ruski raketni napad na Černigiv je terjal najmanj sedem življenj, tudi šestletne deklice, kakih 110 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti v tem mestu. Med ranjenimi je tudi 12 otrok in deset policistov, je poročal britanski BBC, ki se sklicuje na ukrajinsko notranje ministrstvo.

Predsednik Zelenski je na Telegramu zapisal, da je raketa padla v središče mesta, kjer stojita univerza in gledališče. »Običajna sobota, ki jo je Rusija spremenila v dan bolečine in izgube. Bili so mrtvi in ranjeni,« je Zelenski zapisal v sporočilu, ki ga je pospremil s kratkim video posnetkom. Ta prikazuje razbitine na pločniku v mestu in ruševine okoli velike zgradbe, okoli nje pa parkirane avtomobile, ki so bili delno uničeni.

Glede na objavljene posnetke v medijih je bila ena od zadetih stavb v Černigivu tudi tamkajšnje gledališče.

Večina žrtev je bila v vozilih ali prečkala ceste, ko je prišlo do napada, je povedal notranji minister Igor Klimenko. Veliko ljudi se je v tem času tudi vračalo iz cerkve ob prazniku Gospodovega spremenjenja, ki ga danes obeležujejo pravoslavci, matere pa so bile na sprehodu z otroki v bližnjem parku, je dodal.

Po besedah guvernerja regije Černigiv Vjačeslava Čausa prve ugotovitve kažejo, da je mesto zadela balistična raketa.

Združeni narodi so obsodili »gnusen« napad na Černigiv. Koordinatorka ZN za humanitarno pomoč v Ukrajini Denise Brown je ob tem pozvala Moskvo, naj preneha z napadi na »naseljena območja, ki povzročajo smrt, ogromno uničenje in naraščajoče humanitarne potrebe,« poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Černigiv leži približno 150 kilometrov severno od prestolnice Kijev in se je od začetka ruske invazije na Ukrajino v veliki meri izognil večjim napadom, medtem ko glavnina spopadov poteka na vzhodu in jugu države.

Rusija naj bi preprečila več ukrajinskih napadov

Ruska vojska je danes poročala o uspehih proti ukrajinskim silam, potem ko je prav danes ruski predsednik Vladimir Putin na jugu države obiskal poveljstvo ruskih sil v Ukrajini. Ruske sile naj bi eliminirale 150 ukrajinskih vojakov, ki so skušali prečkati reko Dneper na območju pod rusko zasedbo. Prav tako naj bi odbili več napadov z droni.

Kot je danes sporočila ruska vojska, so eliminirali približno 150 ukrajinskih vojakov, ki so poskušali prečkati Dneper in priti na levi breg reke na ozemlje pod rusko zasedbo. To je sporočila dan po tistem, ko je Moskva priznala, da okoli reke delujejo sabotažne skupine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruska vojska je danes sporočila tudi, da je preprečila napad z brezpilotnim letalnikom na Moskvo in okoliško regijo, ki naj bi ga izvedel Kijev. Kot so dodali, je zračna obramba zaznala brezpilotno letalo, ki je nato strmoglavilo na »zapuščenem območju blizu vasi Putilkovo,« pri čemer ni povzročilo škode, poroča AFP.

Vojska je poročala tudi o napadu z dronom na vojaško letališče v regiji Novgorod na severozahodu Rusije, daleč stran od meje z Ukrajino. »Danes okoli 10. ure zjutraj po moskovskem času je kijevski režim izvedel teroristični napad z brezpilotnim letalom, podobnim helikopterju, na vojaško letališče v regiji Novgorod,« je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Dron naj bi bil sestreljen z lažjim orožjem.

Po napadu je na letališču izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili, je še sporočilo ministrstvo in dodalo, da pri tem ni bil nihče ranjen. Informacij o obsegu škode ni bilo mogoče neodvisno preveriti, poroča nemška tiskovna agencija dpa in dodaja, da se v Kijevu na ta poročila uradno niso odzvali.

V zadnjem času je prišlo do serije napadov z brezpilotnimi letalniki na rusko ozemlje, tudi zelo oddaljeno od mejnega območja z Ukrajino, ki je spomladi sprožila protiofenzivo za ponovno zavzetje svojih ozemelj iz ruskih rok.

Ruski predsednik Putin je medtem po navedbah Kremlja danes obiskal vojaški štab ruske vojske v Rostovu na Donu na jugu Rusije, kjer se je sestal z načelnikom generalštaba Valerijem Gerasimovim in visokimi poveljniki ruskih oboroženih sil v Ukrajini.