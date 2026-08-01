V ruskih napadih na Kijev devet mrtvih

V ruskih napadih na Kijev je bilo ubitih najmanj devet ljudi, najmanj 28 pa jih je bilo ranjenih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočile ukrajinske oblasti. V napadih je bilo poškodovanih več zgradb, po mestu pa so izbruhnili požari.

Ukrajinska državna služba za izredne razmere je sporočila, da je bilo tarča najnovejših ruskih napadov pet okrožij Kijeva. V njih je po zadnjih podatkih umrlo devet ljudi, 28 pa je bilo ranjenih, med njimi štirje otroci.

»Eksplozije v mestu. Kijev je tarča raketnih napadov. Ostanite v zakloniščih!« je pred tem na telegramu napisal župan prestolnice Vitalij Kličko. Francoska tiskovna agencija AFP poroča o več kot desetih eksplozijah.

V napadih je bilo v različnih delih Kijeva poškodovanih več zgradb in vozil, po mestu pa so izbruhnili požari.

Rusko ministrstvo za obrambo je danes sporočilo, da je izvedlo obsežen napad v ukrajinski regiji Kijev, ki je bil uperjen proti logističnim centrom in ukrajinski vojaški industriji.