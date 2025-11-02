V ruskih napadih na Ukrajino najmanj šest mrtvih

V ruskih napadih je bilo ponoči v ukrajinskih regijah Dnipropetrovsk in Odesa ubitih najmanj šest ljudi, med njimi dva otroka, več kot deset je ranjenih, je sporočil urad ukrajinskega generalnega tožilca. Tarča napadov je bilo tudi več drugih regij. Ukrajinske sile so medtem z droni napadle rusko pristanišče Tuapse ob Črnem morju.

»Ruske sile so napadle regiji Dnipropetrovsk in Odesa. Umrlo je šest ljudi, med njimi dva otroka,« je na omrežju telegram sporočil urad generalnega tožilca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega so bile tarče ruskih napadov z droni in raketami tudi regije Zaporožje, Harkov in Černigiv. Guverner Zaporožja Ivan Fedorov je sporočil, da je zaradi napada v regiji brez elektrike ostalo skoraj 58.000 gospodinjstev.

Ukrajinske sile so medtem davi z droni napadle rusko črnomorsko pristanišče Tuapse v regiji Krasnodar. V napadu je bila poškodovana pristaniška infrastruktura, na enem od tankerjev je izbruhnil požar, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Poškodovan je bil tudi naftni terminal in pa dve civilni ladji, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Pristanišče Tuapse poleg pristanišča Novorusisk, ki leži okoli 170 kilometrov severozahodno od Tuapse, velja za najpomembnejše rusko pristanišče ob Črnem morju za izvoz nafte.

O ukrajinskih napadih so poročali tudi od drugod. V regiji Rostov naj bi bili v njih ranjeni dve osebi. Po podatkih obrambnega ministrstva v Moskvi je sicer zračna obramba skupno prestregla 164 ukrajinskih dronov.