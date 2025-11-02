  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    V ruskih napadih na Ukrajino najmanj šest mrtvih

    Napadi in protinapadi se nadaljujejo: ruske sile so napadle regiji Dnipropetrovsk in Odesa, ukrajinske sile pa so napadle rusko črnomorsko pristanišče Tuapse.
    V napadih je umrlo šest oseb. FOTO: Reuters
    Galerija
    V napadih je umrlo šest oseb. FOTO: Reuters
    STA
    2. 11. 2025 | 12:24
    2:13
    A+A-

    V ruskih napadih je bilo ponoči v ukrajinskih regijah Dnipropetrovsk in Odesa ubitih najmanj šest ljudi, med njimi dva otroka, več kot deset je ranjenih, je sporočil urad ukrajinskega generalnega tožilca. Tarča napadov je bilo tudi več drugih regij. Ukrajinske sile so medtem z droni napadle rusko pristanišče Tuapse ob Črnem morju.

    »Ruske sile so napadle regiji Dnipropetrovsk in Odesa. Umrlo je šest ljudi, med njimi dva otroka,« je na omrežju telegram sporočil urad generalnega tožilca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega so bile tarče ruskih napadov z droni in raketami tudi regije Zaporožje, Harkov in Černigiv. Guverner Zaporožja Ivan Fedorov je sporočil, da je zaradi napada v regiji brez elektrike ostalo skoraj 58.000 gospodinjstev.

    Ukrajinske sile so medtem davi z droni napadle rusko črnomorsko pristanišče Tuapse v regiji Krasnodar. V napadu je bila poškodovana pristaniška infrastruktura, na enem od tankerjev je izbruhnil požar, so sporočile tamkajšnje oblasti.

    Poškodovan je bil tudi naftni terminal in pa dve civilni ladji, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

    Pristanišče Tuapse poleg pristanišča Novorusisk, ki leži okoli 170 kilometrov severozahodno od Tuapse, velja za najpomembnejše rusko pristanišče ob Črnem morju za izvoz nafte.

    O ukrajinskih napadih so poročali tudi od drugod. V regiji Rostov naj bi bili v njih ranjeni dve osebi. Po podatkih obrambnega ministrstva v Moskvi je sicer zračna obramba skupno prestregla 164 ukrajinskih dronov.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pismo bralcev

    Aleša Primca lahko z vso pravico označim za sadista

    Nisem privoščljiv, še manj sadist, vendar bi tokrat privoščil Primcu in vsem njegovim somišljenikom en dan trpljenja, kot je morala trpeti Vesna Prijatelj.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Štirje policisti in nekdanji poslanec osumljeni siljenja sirot v prostitucijo

    Vodja protikorupcijske skupine in vplivni policisti osumljeni zlorabe mladoletnic iz sirotišnice, s katerima so imeli tudi spolne odnose.
    30. 10. 2025 | 16:38
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Trg

    Družbe Zahoda gnijejo in propadajo

    Dosegli smo meje materialne rasti. Rešitev ni v novih trgih, temveč v razvoju skupnostnih in nematerialnih oblik blaginje.
    1. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Ukrajinavojna v UkrajiniRusijaRusija-Ukrajina

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Maduro išče podpro Putina in Xija; Američani skušali podkupiti njegovega pilota

    Zaradi kopičenja ameriških sil v Karibih je Maduro Putina zaprosil za rakete in obnovo letal, medtem ko ZDA razkrivajo neuspel poskus njegove ugrabitve.
    2. 11. 2025 | 14:23
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Lana Janjanin

    Zafrkavajo me, da sem slovenofilka

    V Cankarjevem domu se bo predstavila hrvaška glasbenica Lana Janjanin, čustva in odprtost do glasbe jo tesno povezujeta tudi s slovenskimi kolegi.
    Agata Rakovec Kurent 2. 11. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tanzanija

    EU zaskrbljena zaradi razmer v Tanzaniji: v protestih ubitih več sto ljudi

    Po volitvah so izbruhnili množični protesti. Zunanje ministrstvo odsvetuje potovanja v Tanzanijo.
    2. 11. 2025 | 13:02
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Po narodnih parkih Kolorada in vzhodnega Utaha

    Skalno gorovje, rdeča puščava in Divji zahod

    Tokrat nas pot vodi v barviti Kolorado, ki se ponaša s kar 26 panoramskimi cestami, ki povezujejo zgodovinske kraje in veličastno naravo.
    2. 11. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ruskih napadih na Ukrajino najmanj šest mrtvih

    Napadi in protinapadi se nadaljujejo: ruske sile so napadle regiji Dnipropetrovsk in Odesa, ukrajinske sile pa so napadle rusko črnomorsko pristanišče Tuapse.
    2. 11. 2025 | 12:24
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tanzanija

    EU zaskrbljena zaradi razmer v Tanzaniji: v protestih ubitih več sto ljudi

    Po volitvah so izbruhnili množični protesti. Zunanje ministrstvo odsvetuje potovanja v Tanzanijo.
    2. 11. 2025 | 13:02
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Po narodnih parkih Kolorada in vzhodnega Utaha

    Skalno gorovje, rdeča puščava in Divji zahod

    Tokrat nas pot vodi v barviti Kolorado, ki se ponaša s kar 26 panoramskimi cestami, ki povezujejo zgodovinske kraje in veličastno naravo.
    2. 11. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ruskih napadih na Ukrajino najmanj šest mrtvih

    Napadi in protinapadi se nadaljujejo: ruske sile so napadle regiji Dnipropetrovsk in Odesa, ukrajinske sile pa so napadle rusko črnomorsko pristanišče Tuapse.
    2. 11. 2025 | 12:24
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    To so nagrajena slovenska podjetja

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PAMETNI DOM

    Imate tudi vi spet težave z vlago? To je rešitev

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo